台玻璃夫人深夜發文爆張栢芝遭謝霆鋒、王菲算計　邱瓈寬火爆反擊

香港影帝謝賢7月16日病逝，在辦完告別式後，兒子謝霆鋒才社群發文公開這個噩耗。



不過7月22日深夜台玻總裁夫人、學學文創創辦人徐莉玲則發文曝張栢芝遭謝霆峰及王菲2人算計，隨後王菲的前經紀人邱瓈寬則發文質疑。

邱瓈寬（右）與王菲愛女竇靖童（Facebook圖片）

徐莉玲在貼文中心疼張栢芝「你太苦了！疼愛你的公公已經走了，你可以放下了！」接著就指出「這些年你明明知道當年的離異原因都是，謝霆峰及王菲兩人在你們婚姻存續期間，兩人私下互通密謀逼孩子去做DNA親子鑑定造成的傷害，一直到近年對你進行身體、精神造成的恐怖傷害！」

徐莉玲則發文曝張栢芝遭謝霆峰及王菲2人算計。（Facebook@徐莉玲）

徐莉玲也苦勸張栢芝，別再等渣男及那位剋夫兩次的惡女分手了：「別再等渣男及那位剋夫兩次的惡女分手了，他們不是強調『真愛不需名份』！妳走出來吧！放過自己也放過妳的孩子們，妳們都太苦了，我們旁觀者都看不下去了！」

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曾擔任過王菲經紀人的邱瓈寬，轉發徐莉玲的貼文，但質疑「這是假帳號？真造謠詆毀？共同朋友們可以出來辨釋一下！？水軍、我看多了⋯欠揍成這樣的少呀⋯同事們快處理吧！」還留言表示「這也不止告不告的問題？不快下架⋯⋯⋯⋯」

7月23日一早徐莉玲在原貼文下，補充一個後記「今早有人勸我刪文，但是我只是轉載google新聞的報導有感而發，謝謝大家的關心。」

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