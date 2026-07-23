大S曾受恐慌症折磨　死前3個月才好轉恢復笑容　親友淚揭最後時光

大S（徐熙媛）病逝1年半，遺產及房產分配備受關注，身邊友人也陸續爆料。S家友人表示，大S除之前談論過長年飽受抑鬱症、厭食症及癲癇所苦，其實也深受恐慌症（焦慮症的一種）困擾，在大S死前3、4個月左右，精神狀態明顯好轉，是她近年來笑容最多的一段時間。



大S自17歲出道，一舉一動都受到大眾關注，失去自由與隱私，而她的完美主義個性導致她加速罹患抑鬱症，還併發厭食症，更導致癲癇。

S家友人表示，大S除之前談論過長年飽受抑鬱症、厭食症及癲癇所苦，其實也深受恐慌症困擾。（大S微博圖片）

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大S曾在《康熙來了》中坦承患有抑鬱症，甚至併發厭食症、癲癇等。

她當時談到自身狀況，表示：

小S跟我說，她每次看我抑鬱症躺在家裡，都好怕我拿刀殺她。

在尋求醫師協助及親友的陪伴後，讓她順利擺脫抑鬱症。

根據《壹蘋新聞網》報導，大S也曾患恐慌症，情緒與生活受到明顯影響，不僅長時間待在家中、極少外出，也鮮少與外界聯繫，甚至連說話都變得很少，整體生活十分低調。

不過，S姊妹淘回憶，大S在離世前3、4個月，精神狀況較以往穩定許多，聊天次數增加，整個人也變得開朗不少，與親友互動頻繁，這段短暫恢復元氣的時光，如今回想起來更讓人感到不捨，也成為親友心中最珍貴的最後回憶。

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