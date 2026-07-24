陳妍希陪親家姐「狂改機票」追星張凌赫　當面告白惹男神害羞回應

內地民國虐戀劇《這一秒過火》7月23日在北京舉行追劇團活動，張凌赫、王楚然、付辛博等主演齊齊亮相。其中一大活動亮點，是陳妍希帶着親姐現身，為姐姐圓夢見偶像張凌赫。



陳妍希第一次參加別人劇組的追劇團活動。早在7月21日，她就曾在個人社交媒體發文推薦《這一秒過火》，主演之一付辛博還現身留言區回覆「此推薦真實有效」。

陳妍希帶著親姐現身張凌赫新劇《這一秒過火》北京活動。（微博@陳妍希michelle）

陳妍希帶著親姐現身張凌赫新劇《這一秒過火》北京活動：

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陳妍希現場爆料，姐姐為了參加《這一秒過火》追劇團活動，一路配合劇集定檔時間改行程、改機票。她加碼爆料說，陳媽忍不住吐槽姐姐「有病」，姐姐卻說自己罹患「見了張凌赫就會好的病」，逗得全場大笑。

追星成功的陳姐，也當場向張凌赫告白：「我喜歡你好多年了，又帥，氣質又好，戲又好。」她還說，最近天天和妹妹一起深夜追劇。

張凌赫温柔又幽默地問對方：「那現在（病）好了嗎？」隨後又有些不好意思地說：「我都不知道該說什麼了，真的很不好意思，讓你改了那麼多次行程。」陳姐則毫不猶豫回應：「值得！病好了！」

同日下午，陳妍希在微博發文說：「幫姐姐追星成功。第一次在追劇團磕CP，也太開心了吧！現場看到慕容清嶧（張凌赫劇中角色名字），姐姐一直說好帥，說像個貴公子。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】