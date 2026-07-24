郭羨妮14歲女兒近照曝光遭指顏值有落差　丈夫再度缺席引揣測

剛迎來52歲生日的郭羨妮（Sonija）近日與14歲愛女Kylie及好友飛往海外度假慶生，並在社交平台上大方分享了多張「零修圖」的陽光海灘度假美照。更在貼文中分享了極具挑戰性的「與鯊魚同游」震撼影片，直言度過了一個難忘的生日。



郭羨妮（Sonija）近日與14歲愛女Kylie及好友飛往海外度假慶生。（IG@sonijakk）

郭羨妮與14歲女兒同框似姊妹

從相片可見，郭羨妮身穿白色T恤搭配超短牛仔褲，穿搭十分輕鬆隨性。一雙白皙修長的美腿一覽無遺，氣色狀態相當出眾，絲毫看不出歲月痕跡。身旁的女兒Kylie身高幾乎追上母親，已然蛻變成清秀動人的青春少女，母女倆同框看上去就像一對姊妹，十分養眼。

郭羨妮與14歲女兒同框似姊妹。（IG@sonijakk）

郭羨妮女兒近照被指有落差

早前郭羨妮公開女兒近照時，女兒的精緻五官獲大批網民盛讚完美繼承了媽媽的優良基因。不過，對於這張最新曝光的合照，部分網民覺得與之前的驚艷相片比有不小出入，認為新相中女兒的面頰顯得較為圓潤及寬闊。然而，也有網民指出這只是因為小女孩拍照時的表情不一樣，加上鏡頭角度的影響，才會讓人產生較大的落差。

郭羨妮女兒近照被指有落差。（IG@sonijakk）

郭羨妮慶生旅行丈夫再次缺席

近年郭羨妮先後前往馬爾代夫與越南度假，其上傳的旅行照中皆不見丈夫朱少杰的身影，曾一度引發外界揣測。而這次她再度分享海外慶生的照片及影片，丈夫依舊缺席，再次引發兩人的婚變傳聞。

郭羨妮慶生旅行丈夫再次缺席。（IG@sonijakk）