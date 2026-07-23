伍詠薇「補習天王」哥哥近照曝光　三兄妹32年後戴同款手錶聚首

伍詠薇三兄妹向來感情要好，大哥是有「補習天王」之稱的伍經衡（Richard Eng），二哥伍緯衡則是註冊物理治療師。日前伍詠薇在社交平台上載了一篇充滿溫情的感性長文，分享了一段隱藏在心中長達32年的三兄妹溫馨故事，引起大批網民熱議。



伍詠薇三兄妹一直感情要好。（Threads@christineng）

伍詠薇三兄妹時隔32年再佩戴同款手錶

伍詠薇透露，近期二哥專程從珀斯返港相聚。她看見二哥腕上的手錶，隨即發現大哥竟也佩戴同款手錶，當下頓時眼眶泛紅。第二次見面時，她亦戴上這塊珍藏多年的手錶，促成三兄妹相隔32年，一同戴上這份象徵親情的「手錶信物」的難得畫面。

伍詠薇三兄妹時隔32年再佩戴同款手錶。（Threads@christineng）

伍詠薇感激哥哥珍惜禮物

伍姑娘憶述，大約在1994年她剛入行賺到一些錢時，路過西武百貨，立刻想起了兩位親哥哥，希望三兄妹能擁有一件共同的禮物。當時預算有限，她在商場來回逛了三圈，最後下定决心買下三隻同款手錶，大哥配紅色、二哥是黑色，自己則選黃色。伍姑娘感慨，手錶雖然並非高價名錶，但是相隔32年，大家仍悉心保存並拿出佩戴，令她百感交集，更感謝兩位哥哥一直珍惜這份禮物。

伍詠薇感激哥哥珍惜禮物。（Threads@christineng）

網民大讚伍詠薇家族基因出眾

不少網民有感而發：「手錶可貴之處從不在價錢，而是背後的故事」、「愛從來無法用金錢衡量」另有網民笑稱見到Richard Eng之後，才發覺伍姑娘一家的家族基因相當出眾，「一家人身形都十分利落，完全沒有贅肉」。