梁敏巧曬老翻Usagi引爆公關危機　火速刪片道歉：是我疏忽

「東張女神」梁敏巧（Maggie）向來形象親民，私底下更是日本超人氣IP「Chiikawa」的忠實粉絲。然而，她日前在社交平台分享的一段開箱影片，卻因高調展示盜版周邊，意外捲入「買老翻」公關危機，遭到大批粉絲及網民圍剿。

梁敏巧曬Usagi珍藏自爆有翻版惹爭議。（IG@maggiemanhau）

穿睡衣大曬滿屋烏薩奇出事

日前，梁敏巧特意換上黃色Chiikawa睡衣錄製開箱片，向廣大網民展示滿屋的Usagi珍藏，由髮帶、拖鞋、眼影以至地墊等應有盡有，足見她對角色的狂熱。然而，就在影片尾段，她突然拿出一對公仔，並當場興奮笑言：「最尾呢就係翻版嘅Usagi！唔好問我邊度得返嚟，總之就係好得意啦！」

片尾她介紹其中兩隻公仔時，就說：「最尾呢就係翻版嘅Usagi！」（IG@maggiemanhau）

網民怒轟不尊重正版 質疑「滿屋珍藏均屬老翻」

由於Chiikawa官方早有嚴正聲明，禁止一切未經授權的盜版及侵權行為，梁敏巧高調炫耀盜版公仔的言論一出，隨即觸怒大批Chiikawa粉絲與網民。不少人指責她身為公眾人物，居然公開宣揚及支持盜版，嚴重缺乏版權意識與對原創者的尊重，更有質疑聲浪指出，看她對假貨如此坦然，懷疑她全屋所謂的「Usagi珍藏」大部分都是「老翻」產品。

網民狠批。（Threads）

網民狠批：話鍾意，實際買假貨。（Threads）

火速下架影片公開致歉 承諾向假貨店家追究法律責任

眼見輿論持續發酵、不滿聲浪鋪天蓋地，梁敏巧隨即將相關開箱影片火速下架，並隨即發文澄清及公開道歉。她澄清片中絕大部分產品均為粉絲與朋友送贈的心意，而自己親自購入的部分，亦是在香港實體店以正常價格買入。她坦言過往因珍視朋友的一番心意，從未想過要驗證真偽，承認這次是自己的疏忽。她更補充：「另外，我將會循法律途徑向訛稱售賣正版的店舖追究。非常之感謝大家提醒，經一事長一智，下次將會更小心，未來希望網民繼續多多提醒我這個不小心的人。我承認做了一個不當示範，因為疏忽沒認證產品真偽便拍片分享，我正或向品牌方致歉，影片亦會下架。」