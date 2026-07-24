謝賢離世︱前新抱張栢芝沉寂多日Po近況　曬園藝貼耶穌圖暗藏寓意

香港影壇巨星謝賢（四哥）離世，享年89歲。一直以來，四哥對前新抱張栢芝疼愛有加，面對前老爺的離世，早前張栢芝將社交平台頭像轉為黑色以示哀悼。沉寂多日後，她在IG限時動態更新近況，分享生活片段。雖然內容看似平凡，但網民解讀出其內心悲傷與對家人的祝福。



一直以來，四哥對前新抱張栢芝疼愛有加。（張栢芝微博圖片）

張栢芝被發現悄悄地把社交平台頭像轉為全黑圖片。(ig截圖)

藉親近大自然與規律生活撫平傷痛

張栢芝先後分享了多段短片。影片中可見，栢芝正細心為家中的盆栽植物鬆土及澆水，打理綠油油的幼苗；她亦紀錄了樹木與晨光，並標註上「Morning routine」字眼。文字雖然不多，但字裏行間與畫面卻充滿寓意，似乎正嘗試透過親近大自然及保持規律的生活，來撫慰內心的傷痛，展現出不受喧囂打擾的平淡步調。

以植物療愈傷痛。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

分享種植日常。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

親自鬆土澆水。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

（IG@cecilia_pakchi_cheung）

（IG@cecilia_pakchi_cheung）

分享宗教圖像藉信仰尋求內心平靜

除了寫意的園藝生活，身為虔誠信徒的栢芝亦分享了多張充滿宗教色彩的祈禱圖像、經文金句及耶穌紀念幣。她展示一枚刻有耶穌戴著荊棘冠冕及「YAHWEH」字樣的紀念幣，其後又上載伸手輕撫耶穌青銅雕像臉龐的短片，更寫下「and it will be given to you」等字句。不少網民推測她正藉由信仰尋求內心的平靜，祈求上天保佑老人家一路好走。

暗藏隱喻。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

（IG@cecilia_pakchi_cheung）