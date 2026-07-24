謝賢離世｜湯鎮業大讚四哥一生瀟灑　力撐謝霆鋒如期開騷告慰亡父

香港影壇巨星謝賢（四哥）離世，享年89歲，震驚娛樂圈，圈內好友及後輩紛紛悼念。曾在經典武俠劇《天龍八部》與四哥飾演父子的湯鎮業日前接受內地半島全媒體訪問，回憶昔日合作點滴，大讚四哥一生瀟灑，並就謝霆鋒即將舉辦的演唱會發表看法。



謝賢（四哥）離世享年89歲。（謝賢微博圖片）

謝賢和湯鎮業在《天龍八部》中飾演父子。（網上圖片）

昔日合作《天龍八部》結緣

湯鎮業與謝賢曾在1982年版《天龍八部》中分別飾演段譽與段正淳兩父子，戲裏戲外結下深厚緣分。湯鎮業坦言是在網上得知四哥離世消息，提及四哥的為人，他大讚：「我跟他拍《天龍八部》，他對後輩很好的，非常沒有架子，出手是很大方那種，他從來沒有負評的。」

湯鎮業表示四哥拍攝《天龍八部》時毫無架子，出手大方。（網上圖片）

大讚四哥活得通透且極注重形象

湯鎮業表示據他了解四哥近幾年身體狀況下滑，頻繁摔倒入院，出行需依靠輪椅，演藝圈同仁已有心理準備。在他眼中，四哥是天生的「明星」，即便年過八旬依然穿搭考究、身形挺拔，看見歲月痕跡還會自嘲，「是特別真實又活得通透的一個人」。湯鎮業亦感慨道：「他本身也是活得很瀟灑。一生都很帥，什麼樣都很瀟灑」。

湯鎮業大讚四哥一生瀟灑。（TVB圖片）

力撐謝霆鋒演唱會照開告慰四哥

恰逢謝霆鋒將於7月25日在青島舉行演唱會，演出大概率如期舉行引發熱議。湯鎮業直言謝霆鋒繼承了父親的性格，「他兒子也是傳承他爸爸那種感覺的」，豁達又敬業。湯鎮業認為如期開唱最契合四哥的人生態度，並坦言：「（演出）取消的話，我估計四哥在天之靈也不希望他兒子這樣（取消）」。在他心中謝霆鋒站上舞台，便是對父親最好的告慰。