謝賢離世｜謝霆鋒喪父後首度現身　一身黑衣遵遺訓如期赴青島開唱

香港資深影星「四哥」謝賢日前傳出因重症肺炎不治離世，享壽89歲。面對喪父之痛，兒子謝霆鋒的一舉一動自然成為外界焦點。7月23日有網友捕捉到他全身黑衣、低調現身青島機場的畫面，這也是他在父親過世後首度於公開場合露面。據悉，他此行是為籌備即將於7月25日登場的演唱會，強忍悲傷敬業上工。



他先前曾感性吐露，父親生前對演藝事業極度敬業，總堅持要把最完美的一面呈現給觀眾，更常以「The show must go on（表演必須繼續）」這句話勉勵他。因此，他選擇遵循父親「戲比天大」的職業精神與瀟灑遺願，將這場登台視為送給父親最特別、也最深刻的一場告別。

據悉，謝霆鋒25日青島騷將會如期進行。（微博@鋒味）

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然而，就在謝家低調處理後事之際，網路卻亂象頻傳，不少關於謝賢死因、遺產分配，甚至是扯入謝霆鋒與王菲、張柏芝感情風波的不實謠言滿天飛。

謝霆鋒全身黑現身機場（微博圖片）

對此，謝霆鋒所屬的英皇娛樂不再忍讓，於日前嚴正發聲明駁斥，強調逝者的隱私與尊嚴必須受法律保障，這些惡意中傷已對家屬造成二度傷害，要求相關人員立即停手並刪除不實言論，否則將依法追究「絕不姑息」。

體諒謝霆鋒目前仍在服喪，原本準備熱烈應援的青島歌迷也展現高素質，主動宣布取消現場大規模應援，改以最安靜、溫柔的方式給予陪伴與支持。而謝霆鋒這次也特地捨棄私人飛機，選擇與工作團隊一同搭乘一般航班前往，用最踏實的步伐與行動，默默實踐著父親傳承給他的敬業信仰。

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