非份之罪｜羅冠蘭爆教科書級演技　胡敏芝懸崖邊挑戰極限玩飛索

《非份之罪》今晚（22日）《危險遊戲》單元迎來大結局，昨晚（21日）幾經轉折，清姐（羅冠蘭飾）終向警方承認誤殺，原來當清姐從愛女Helen（江嘉敏飾）口中得知導致Helen癱瘓的真兇竟是自己老闆「渣佛屎」Jarvis（吳偉豪飾）時，清姐確實曾處心積累用硫化氫毒死Jarvis，但後來因經不起良心責備收手，只是不知何解Jarvis最後仍死於中毒…由於《非份之罪》單元出名反轉再反轉，對於清姐順攤認罪，網民認為相當有可疑，加上昨晚結尾劇情重點描述全新整蠱Channel及「閉氣挑戰」的重啟，大結局官方簡介又揭出有人曾因Jarvis意外流產，令真兇矛頭再次指向Wendy（胡敏芝飾）、Daisy（蘇韻芝飾）及Helen（江嘉敏飾）其中一人，亦有網民認為Helen前度阿正（梁証嘉飾）亦相當有嫌疑。

無論係碌手機手勢抑或「渣佛屎」呢個稱呼，都令羅冠蘭飾演嘅清姐更加入型入格。（公關提供）

又變番無辜不知所措，一個場口轉幾個情緒仲要全部都咁到位，唔係咁容易。（公關提供）

網民激讚羅冠蘭教科書級演技：自然到唔似做緊戲

昨晚焦點人物，當然是最終無路可退、選擇和盤托出的羅冠蘭，羅冠蘭昨晚先後展現了慈祥、心痛女兒、憤怒、心虛、神不守舍、極度慌張、不知所措等不同複雜情緒，且每種情緒都入木三分，獲網民大讚演技 100分：「羅冠蘭好好戲」、「搵得佢做真係唔會做二打六咁簡單」、「羅冠蘭演到好自然，都唔似睇緊劇」、「完全係教科書級演技」、「唔會畀人覺得佢係做緊戲」、「擔心個女嗰種真情流露，令人睇到好動容」。除了演技，羅冠蘭的細節位處理，包括嗌Jarvis做「渣佛屎」，都深深吸引了網民的注意及好評：「完全捉到啲師奶神緒，啲電話unlock手勢都係 廢老式解鎖」、「清姐真係演得幾好！唔讀Javis (Jarvis)讀渣佛屎。」監製Amy姐受訪時透露，「渣佛屎」確是羅冠蘭親自設計的小心思位：「係佢自己嘅演繹嚟，佢好投入角色，專登講唔正Jarvis個名。」

感覺好「緊張媽咪」。（公關提供）

呢幕回憶戲，明明知道個女有事，但又唔可以畀個女知道，死忍眼淚去鼓勵女兒呢一幕，兩位演員都做得好好同埋好感人。（公關提供）

真兇即將揭曉

為令網民多點貼士估Big Boss，官方今日發布《危險遊戲》大結局劇照搶先睇，率先公開胡敏芝Karen玩飛索的驚險場面，以及江嘉敏與Karen在靈堂秘密交涉。照片所見，這場飛索場面相當大陣仗，Karen不但飛到一半要「半天吊」，還有Wendy直插墮海畫面，十分刺激！到底Wendy因乜解究玩到咁盡？她與Helen之間藏著甚麼秘密？殺死Jarvis真兇到底是誰？

尋晚嘅結尾，令唔少網民覺得Karen飾演嘅Wendy係真兇，但基於劇情冇理由咁易估，大家都仲係好迷失唔肯定答案。（公關提供）

胡敏芝東龍島拍攝飛索場面

談到飛索場口，Karen受訪時透露當日攝製隊專誠到了東龍島拍攝，為配合劇情，她需要從懸崖一躍而下，絕對是膽量大挑戰！「都拍咗成日，由朝早六點幾拍到黃昏，淨係飛索個過程都要拍半日左右，因為又要拍反應、又要配合直播及半天吊劇情，有遠Shot有近Shot，前後都飛咗好幾次。同埋每次飛完，都要由低嗰邊嘅山行番上個高位度，過程要成8分鐘，仲要唔可以行太慢，因為驚隊Crew等太耐。」

極專業。（公關提供）