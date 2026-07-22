非份之罪｜阮浩棕連場激吻成「男人公敵」何沛珈預告「強吻」對手

無綫劇集《非份之罪》今日（22/7）於荃灣舉行宣傳活動，劇中演員阮浩棕與何沛珈現身出席。兩人在劇中合作單元《恐怖情人》，對於劇集僅有5集，兩人接受《香港01》訪問時均坦言「意猶未盡」，更對劇中的連場激吻戲份大談感受。



嘆5集不足夠 阮浩棕：長少少會爽好多

談到《非分之罪》的單元劇形式，兩人皆表示集數太少不夠看。何沛珈直言：「我哋呢個故事唔單止我哋有參與嘅演員覺得好正，連公司其他同事都好好睇。咁所以我覺得5集真係唔夠睇啊，如果可以嘅話10集、20集都應該係。」

阮浩棕連場激吻成「男人公敵」。（葉志明攝）

阮浩棕亦深有同感，從演員專業的角度回應道：「回覆返頭先個問題先啦，因為我自己都覺得作為演員呢，的確我哋有個長啲嘅時間呢係會爽好多嘅，即係以一個專業嘅層面上面都覺得有長啲係會演得開心啲啊。」

劇中激吻連場 阮浩棕笑言已成「男人公敵」

在《恐怖情人》單元中，阮浩棕與多位女演員均有親熱激吻戲，場面相當激烈。當被問到親熱戲的數量時，阮浩棕笑指：「我大量嘅親吻嘅場合啦，咁暫時劇照有透露出來嘅就有余思霆兩次啦，劉佩玥有兩次啦。」何沛珈隨即在一旁打趣補充：「有激烈場合！」

阮浩棕更打趣道：「我只會話仲有其他嘅親吻嘅場合嘅，激吻場合，但個唔方便透露係邊個啦，到時大家去留意啦。」他坦言這次是他入行以來最多親熱戲的一次：「絕對係，絕對係！之前拍其劇可能一場兩場親吻，我頭先已經咁樣講都數咗四場出來啦，喺5集入面喎！」面對被指可能成為「男人公敵」，阮浩棕笑言：「絕對係啦！我預咗下個禮拜出街嘅時候呢，應該就全港會鬧我嘅。」

親熱戲溝通充足 何沛珈：大家都好Gentleman

被問到拍親熱戲會否感到尷尬或被「佔便宜」，阮浩棕強調事前溝通與尊重女性的重要性：「我其實唔關心嘅，即係我覺得對於演員黎講呢，其實拍嘅嗰陣唔會有咩太大嘅感覺嘅，因為對於我哋嚟講我哋會溝通好晒嘅。同埋要尊重對手，即係始終要尊重返女性嘅，因為無論點樣講都好啦，你拍親呢啲親吻劇點都係女孩子係蝕底啲嘅，你點都係要溝通好，大家要去到邊個位、大家去接收到邊個位，然後才可以。」

何沛珈亦分享了自己的經驗，笑稱自己反而是要主動的一方：「我又有拍過啲親熱戲係我要『擒』人哋嘅，可能係我要同佢溝通清楚：『對唔住，我一陣會擒你，我會點你呢度同埋嗰度』。」她補充表示同劇演員都非常有禮貌：「我覺得情到濃時，有時候會有多少少呢係好正常嘅，同埋我哋演員們大家都好Gentleman嘅，咁所以大家都唔會過份，我就未試過話唔舒服。」

無綫劇集《非份之罪》宣傳活動。（葉志明攝）

無綫劇集《非份之罪》宣傳活動。（葉志明攝）

阮浩棕和何沛珈現身荃灣出席無綫劇集《非份之罪》宣傳活動。（葉志明攝）