葉麗儀x陳潔靈演唱會2026香港加場｜門票攻略＋購票連結＋座位表

撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：

葉麗儀 x 陳潔靈《盛世經典》演唱會將於2026年9月23日-27日 (星期三-日)，加場日場27日 (星期日)在東九文化中心劇院舉行，會在PATOTIX優先開賣門票，並會在URBTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

演唱會海報。（patotix）

葉麗儀 x 陳潔靈演唱會2026香港｜詳情

演唱會日期：9月23日-27日 (星期三-日)，加場日場27日 (星期日)
演唱會時間：23日-27日為晚上8時15分，加場日場27日為下午15時
演唱會地點：東九文化中心劇院
門票價錢：HKD$：$580 / $780 / $1,180

葉麗儀 x 陳潔靈演唱會2026香港 | PATOTIX優先購票（加場）

優先訂票渠道：PATOTIX
門票發售時間：7月29日(星期三)上午10時

葉麗儀 x 陳潔靈演唱會2026香港 | 公開發售（完）

公開發售平台：URBTIX
公開開賣日期：6月26日（星期五）
公開開賣時間：早上10時起

葉麗儀。（許栢倫 攝）
陳潔靈。（梁碧玲 攝）

葉麗儀 x 陳潔靈演唱會2026香港 | 座位表

東九文化中心劇院座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

東九文化中心劇院座位表僅供參考，實際以官方發布為準。（IG@929g2.0)
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