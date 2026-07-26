港姐2026｜大熱5號魏欣迎擊黑材料　首揭過往感情史與夜蒲經歷

全城矚目的選美盛事《2026香港小姐競選》正火熱進行中，昨日（25/7）一眾候選佳麗現身將軍澳電視城，出席外景特輯《香港小姐湘遇記》試映會。當中熱門佳麗之一、5號魏欣（Etherine）在接受《香港01》訪問時大讚今次外景拍攝行程豐富，更坦言經過外景拍攝後自己的心態有很大的改變。

拍攝外景心態成長 努力維持最佳身材

談到早前隨大隊出外景拍攝的感受，魏欣表示今次是一個極佳的體驗，行程中前往了許多不同的地方，讓她獲益良多，她感觸道：「我覺得自己都有好多嘅改變，最大嘅改變其實係心態。之前我可能更加注重自己嘅表現，但依家我知道拍攝係一個團隊合作嚟，工作人員同幕後朋友都好辛苦，所以我就更加會用更多嘅感恩同更謙卑嘅心態去面對。」

魏欣曾自爆曾拍過三次拖。（葉志明攝）

提到身形保持得相當勻稱，是否有獨門減肥法，魏欣坦言主要靠飲食控制：「好鹹嘅嘢唔食囉，keep返身體裏面嘅水分。」她笑言雖然體重沒有太大變化，但線條似乎變小了少許，希望繼續維持好身材。被問到會否戒食過頭導致皮膚乾燥，她則表示：「之前都會有少少乾，但自己會擦body lotion，做多啲護膚，敷面膜。」

坦然面對負評與爆料 自爆曾拍過三次拖

作為今屆港姐大熱，難免會遇到網民評論甚至面臨「黑材料」爆料。對此魏欣表現得非常大方且心態正面，她表示：「都自然會預咗有嘅，無論係咩評價都係一個關注，我就會用呢個關注做更多嘅好事、善事，畀大家睇到我自己係有內在美嘅優勢同特點。」對於會否擔心選美期間被人爆黑材料，例如過往夜蒲或感情史等，魏欣笑言：「自己其實有諗過，但都唔係咁擔心，因為我之前都冇做過咩唔好嘅事！之前去過夜店都係去enjoy下、睇下年輕人嘅生活，都係去清吧多。」

魏欣坦然面對負評與爆料。（葉志明攝）

被問到感情生活與過往拍拖次數時，魏欣起初顯得有些羞澀，笑稱「呢個可唔可以唔講呀」，但隨後亦大方透露：「之前拍過三次拖，依家就冇拍拖。」她認為每一段感情都是很好的經歷，亦很感謝之前的經歷。魏欣更直言自己一向非常自律：「我覺得自己都好自律，感情生活之前都好自律。雖然之前冇諗過真係會嚟到演藝圈，但之前我都畀自己一個要求。」最後，魏欣指自己已經做好了面對大眾與各種評價的心理準備：「嚟到做公眾人物，其實都有好多關注，無論係好定唔好，有呢個心理準備係好嘅，但都希望大家畀我少啲負評啦！」

一眾候選佳麗現身將軍澳電視城，出席外景特輯《香港小姐湘遇記》試映會。（葉志明攝）