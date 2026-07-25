佘詩曼性感戰衣現身昂坪夜航　合體林保怡重現《金枝慾孽》經典

雙料視后佘詩曼（阿佘）日前（24日）以宣傳大使身份，盛裝現身「昂坪360二十周年纜車夜航」首航活動。巧合的是，2006年正正是阿佘憑《鳳凰四重奏》首度登頂奪得視后殊榮的大日子，適逢今年昂坪360迎來20周年，阿佘坦言感到十分巧合且意義深長。阿佘早前與「御用媽咪」程可為拍攝宣傳短片，片段尾聲更驚喜請來《金枝慾孽》經典老搭檔林保怡客串亮相，勾起無數劇迷的集體回憶！

佘詩曼出席「昂坪360二十周年纜車夜航」開幕典禮。（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）

阿佘現身「昂坪360二十周年纜車夜航」首航活動。（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）

佘詩曼低胸盛裝亮相展Fit爆身材 期望與林保怡再續前緣

當晚阿佘以一襲低胸裝優雅登場，盡顯保養得宜的Fit爆身材。日前阿佘抽空重返母校協恩中學接受專訪，師妹們更為她送上兩件校服，其中一件更簽滿了名留念，令她直言充滿童年回憶。對阿佘而言，今年同時亦是她首度登上視后寶座的20周年，阿佘受訪時表示，自己於2006年首次獲得視后殊榮，這是一件極為重要的人生大事，如今參與20周年慶典感覺格外巧合且意義深長。

佘詩曼盛裝亮相。（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）

佘詩曼好靚呀！（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）

阿佘被粉絲逼爆包圍，即場派心心一齊合影。（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）

昂坪360為慶祝20周年推出全新纜車夜航體驗，阿佘早前已獲邀率先試搭，並拍攝了精彩的宣傳短片，短片中阿佘與「御用媽咪」程可為再度飾演母女，開心吃喝玩樂食雪糕，短片尾段更請來《金枝慾孽》經典拍檔林保怡客串亮相！兩人以古裝對白互相呼應，瞬間喚醒無數劇迷的集體回憶。而被問到是否希望與林保怡再度合作，阿佘直言私下兩人不時聚會，大家都極度渴望能再次合作，只待遇到合適的優質劇本與角色。

佘詩曼日前到母校做90週年訪問。（IG@charmaine_sheh）

林保怡佘詩曼睽違多年再續前緣。（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）

佘詩曼望《金枝慾孽》原班人馬拍穿越劇玩盡辦公室政治。（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）

佘詩曼深情悼念「四哥」：曾約我與馬國明食韓燒

談及影壇巨星「四哥」謝賢日前離世，阿佘亦在社交平台發文致哀。她感嘆四哥的離開是演藝界的一大損失，但也知道四哥生前是個極其樂觀、享受人生的人，希望大家能帶著開心繼續生活。

佘詩曼憶同謝賢拍劇的時光。（劇照）

阿佘特別回憶起四哥的友善與認真態度，指他對後輩非常照顧。她難忘有一次劇組收工後，四哥特別預訂了韓燒，熱情地約她與馬國明一同聚餐，其親切零架子的作風讓她至今依然銘記於心。