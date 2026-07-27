羅孝勇脊醫實習告急呼籲網民捧場　畢業將與王丹妮開展造人計劃

羅孝勇於2010年參加TVB《超級巨聲2》獲得季軍正式入行，於2020年與電影《梅艷芳》女主角王丹妮（Louise）正式註冊結婚，並在澳洲補辦婚禮。此外，羅孝勇對王丹妮與前夫所生的女兒視如己出，近日更專程返港出席繼女的小學畢業典禮，因而被外界封為「100分好繼父」。

羅孝勇於2020年與王丹妮（Louise）正式註冊結婚。（IG@sheldon_lo）

羅孝勇實習告急呼籲網民捧場

羅孝勇向來熱愛健身，亦對人體骨骼結構深感興趣。2022年，他毅然放下香港的家庭與演藝事業，返回澳洲莫道克大學修讀為期五年的神經及骨骼科課程。入學之前，羅孝勇閉關自學整整一年，最終成功考入院校。

就學期間他成績亮眼，更獲校方頒發「學術卓越獎」，太太王丹妮當時專程飛往澳洲，親自到場為他慶賀。預計明年2月畢業的他，目前已進入診所實習階段。近日，羅孝勇於社交平台上公開號召網民預約接受臨床診察，全力衝刺畢業所需的臨床治療次數。

羅孝勇實習告急呼籲網民捧場。（IG@sheldon_lo）

羅孝勇與王丹妮將積極展開造人計劃

由於王丹妮事業重心落於香港，二人近年長期分隔兩地，被不少人戲稱如同「網戀」。隨著羅孝勇即將完成學業，王丹妮打算帶同女兒移居澳洲與他團聚，正式結束長期分居的狀態。兩夫婦亦透露，待羅孝勇明年畢業、敲定執業地點之後，便會積極展開造人計劃，期待為家庭增添新成員。

羅孝勇與王丹妮將積極展開造人計劃。（IG@sheldon_lo）

羅孝勇與王丹妮將積極展開造人計劃。（IG@sheldon_lo）