高鈞賢帶妻女返多倫多遇地獄級考驗　抱到手酸人癱獲網民讚好爸爸

現年42歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），前年宣布與年輕10歲的圈外女友黃梓漫（Christine）雙喜臨門結婚，去年1月迎來愛女高子琳（Liona），一家三口幸福美滿。近年高鈞賢工作接踵而來，但依然絕世好爸上身，不忘忙裏偷閒陪伴家人。近日他攜同妻女及親友一行10人飛抵加拿大多倫多，重遊自己小時候成長的地方，今次更是他首次帶同寶貝女Liona返「家鄉」。

一家三口合照。（小紅書@高鈞賢）

好幸福啊！（小紅書@christine黃梓漫）

新手爸爸遇地獄級考驗

高鈞賢在社交媒體上載多張溫馨合照，相中見他抱住囡囡穿梭多倫多街頭及地標，盡顯慈父本色。不過高鈞賢就發文大呻今次旅程絕不容易，坦言雖然之前帶過囡囡搭飛機，以為已有經驗，但今次帶BB調時差簡直是上了「硬核一課」！他透露因為沒有工人姐姐在身邊幫手，兩公婆全程親力親為，形容囡囡「白天昏昏欲睡、晚上精神抖擻」，令兩人抱到手酸人癱，更直言攰到隨時倒頭就睡。不過每當看到囡囡在懷中熟睡的甜樣，他即冧爆表示「瞬間覺得一切辛苦都化掉了」，十分溫馨。

帶囡囡電台工作。（小紅書@christine黃梓漫）

游走多倫多街頭。（小紅書@高鈞賢）

太太爆行程如打仗

至於高太Christine亦有分享多張家庭照，透露今次旅行陣容龐大，一家老小出動10個人。她坦言挑戰Liona飛十幾鐘頭長途機，既開心又忙碌，兩公婆每天的行程猶如打仗一樣，除了要帶BB，每天更要靠「超人精力」早起為小朋友準備夏令營午餐，並要同步處理香港的工作。雖然行程排到密密麻麻，但一家人依然樂在其中。大批網民看後紛紛留言，一面倒大讚高鈞賢顏值依然高企，力推他是不折不扣的「不老男神」，同時又激讚他對家庭全心全意付出，絕對是顧家「超級奶爸」及100分好爸爸，一家人的互動令人大感幸福。

一家三口齊嘆美食。（小紅書@christine黃梓漫）