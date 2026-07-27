李元玲爆Seed怒轟揭陽虐狗少年惡行　號召組團：由我來收拾他們

近日廣東揭陽發生慘絕人寰的虐殺流浪狗事件，四名未滿14歲少年以放火、毆打等極度兇殘方式，虐死狗媽媽「旺旺」及其剛出生的幼犬，手段極度殘忍令人髮指，引發多地網民怒轟。向來敢言的大馬鋼琴女神李元玲，日前亦在社交平台爆Seed發文，誓要為無法發聲的狗狗討回公道。



李元玲怒斥虐殺動物事件施暴者。（IG@cathrynli）

14歲虐狗犯逃避刑責李元玲極震怒

李元玲指四名未滿14歲少年竟因未達法定刑事責任年齡而逃避刑責，不但未受懲罰，甚至事後繼續與家人慶祝生日，令她極度氣憤。李元玲在貼文中上載了狗狗生前精靈可愛的模樣，與遇害後的慘況作對比，直指兇手根本是長期虐待動物的慣犯，怒斥未成年絕對不能成為免死金牌。

廣東揭陽4名未滿14年的少年，被指當街虐殺狗隻，用長棍敲打幼犬及母狗旺旺後，再使用汽油將母狗活活燒死，手法極為兇殘，人神共憤！（網上圖片）

李元玲怒轟施虐者：我來收拾他們

李元玲在社交平台上發文怒轟施虐者並號召網民組團：「施虐者未滿14歲就不用負責？到現在還在跟家人爽爽看電影過生日？而且是長期虐貓慣犯升級虐狗活摘挖眼睛，我不想聽到『等天收他們』 為什麼要等天收？我來收拾他們，誰要跟我組團去收拾這班施虐者！」

李元玲宣布組團：我來收拾他們。（Threads@cathrynli）

帖文一出即引起熱烈討論。大批網民紛紛表態支持，樂見愈來愈多公眾人物願意挺身而出關注此事；不過同時亦有不少網民擔心女神安危，留言勸李元玲千萬不要衝動行事，以免最終被判處重罪，得不償失。