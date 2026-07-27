LOONG9隊長李權哲高鐵霸座拒讓想卸責　官方拆穿謊言網民轟耍大牌

撰文：薯條
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內地男團NEXT成員、憑無綫選秀節目《亞洲超星團》出道的LOONG 9隊長李權哲，近日捲入高鐵「霸位」風波。他在高鐵上佔用他人座位，全程戴口罩靠窗沉默拒不讓座，引發大批網民聲討，狠批他「名氣不大卻耍大牌」。

李權哲在TVB選秀節目《亞洲超星團》中奪得第2名，加入限定男團LOONG 9出道。（Ｘ@asiasuperyoung_）

霸位拒讓座要求原乘客自行換位

近日有乘客指控李權哲在高鐵上霸佔其一等座座位。面對乘客現場核對車票，李權哲全程靠窗裝聾作啞、毫無反應。直到列車開動後，其助理才出面承認坐錯，卻以「只剩一站」為由要求原座位乘客自行換位。

李權哲霸位拒讓座。（網上圖片）

主辦方卸責第三方

事後主辦單位「鷹之娛樂」發聲明回應，將責任推卸給第三方票務平台，並指網上流傳影片不完整，堅稱：「事前並未接到座位變更的相關通知，後續座位出現調整，屬於票務預訂環節出現意外狀況。」然而，石家莊客運段隨後發布官方調查通報，證實該列車「車票出票後，全程座位無變更」，直接拆穿主辦方的謊言。

主辦方發文澄清不實信息。（微博圖片）
鐵路部門回應推翻了「票務意外」的說辭。（微博圖片）

發文認錯道歉網民拒收貨

官方發文後，李權哲今日（27日）親自發文道歉，表示：「整件事根源在於我和團隊出行前沒有仔細核實座位資訊，我自身也沒有親自確認，存在嚴重疏漏。本次事件所有問題，責任在我，我全盤接受，深刻反省。」不過大批網民對此並不買賬，依然「唔收貨」，狠批他只是迫於輿論與官方壓力才低頭認錯。

李權哲發文道歉。（微博圖片）
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