51歲徐榮全家為外母慶生　19歲帥氣大仔近照曝光獲讚星味超濃

現年51歲的實力派資深男演員徐榮與圈外太太Kathy育有一子一女，是圈中著名的「廿四孝好爸爸」。近日，徐榮與太太及一對子女，一同為外母慶祝生日，並在社交平台分享了多張溫馨合照。



徐榮與太太及一對子女，一同為外母慶祝生日。（IG@tsuichanfamily）

徐榮全家溫馨為外母慶生

徐榮在貼文中寫道：「Happy Birthday靚婆婆，繼續開開心心，食得行得走得瞓得，最緊要身體健康，感恩！」 字裡行間充滿了對長輩的孝心與祝福。從曝光的相片可見，慶生現場氣氛相當熱烈。壽星女婆婆容光煥發、精神飽滿，手捧著精緻水果鮮花雙層蛋糕，臉上流露出滿足的幸福笑容。

徐榮全家溫馨為外母慶生。（IG@tsuichanfamily）

19歲長子徐朗男大十八變

除了切蛋糕儀式外，一家人還在飯後聚在一起「打麻雀」。網民紛紛留言讚嘆10歲的細女「包包」徐心怡和哥哥都長大了不少，直呼「好幸福的一家人！」。其中一張相片可見，徐榮的19歲長子徐朗（Karson）男大十八變，長相愈大愈靚仔，精緻五官更被網民大讚星味濃郁，他從身後緊緊攬著外婆，盡顯濃厚的祖孫情。徐朗於英國足球名校完成學業返港後，已經正式加盟港超聯球隊大埔，成為職業足球員。

19歲長子徐朗男大十八變。（IG@tsuichanfamily）

徐榮外父神態神似資深藝人賈思樂

相片裡快73歲的外父，年紀雖然比徐榮大二十多歲，外貌卻完全看不出兩人有如此年齡差距。他身形健碩、腰板挺直，臉上掛著親切和藹的笑容。更讓人意外的是，他笑起來的神態有幾分神似藝人賈思樂。