王力宏無懼破相帶傷赴台灣同學會　臉部手術縫39針竟無留疤痕

撰文：亞瑟
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「台灣歌王」王力宏日前於成都巡迴演唱會意外重摔，導致面部及左耳驚人地縫上記錄性的39針。然而，完成工作後的他並未爭取時間留家靜養，反而選擇帶傷出席由昔日經理人余玉卿與范曉萱號召的「福茂同學會」，用實際行動力撐昔日合作無間的舊夥伴。

日前他完成手頭上工作後，未有爭取時間在家休息，而是出席前資深經理人余玉卿的聚會。(FB@余玉卿)
王力宏的臉沒有明顯疤痕，樣子依舊俊朗。（FB@William So Wing Hong 蘇永康)

王力宏重摔縫39針復原狀態極佳

在曝光的大合照中，王力宏雖然剛經歷意外，但臉上並未留下明顯傷疤，整體狀態極佳、精神飽滿。最讓現場眾人驚喜的是，王力宏當天特別穿上了一件於1996年福茂唱片幫他辦人生首場演唱會時極具紀念價值的工作T恤。這件被他妥善珍藏了長達30年的戰衣，不僅展現出他對音樂初心的堅持，他在聚會中更清楚記得當年每一位幕後工作人員的付出與細節，展現出極高情商與重情重義的暖心一面。

王力宏表示摔傷傷口恢復得差不多了。（微博@王力宏）
這件T恤珍藏至今已30年。（FB@HOManiacs Malaysia）

蘇永康至今竟能背出公司統一編號

這場難得的「福茂同學會」集結了福茂唱片老闆張耕宇、歷年幕後夥伴以及多位元老級歌手，共同見證華語樂壇的黃金時代。當中，香港歌手蘇永康為了力撐這個昔日大家庭，更是不畏舟車勞頓，專程安排「兩天一夜」行程快閃台灣，聚會完畢後隔天即飛返香港。在聚會席間，眾人熱烈暢談當年打拚的青蔥歲月，蘇永康甚至至今仍能熟記福茂唱片當年的公司「統一編號」，超強記憶力令現場笑聲不斷。

聚會上眾人回憶湧現，更熱烈細數當年范曉萱憑藉《健康歌》紅遍大街小巷的盛況。宣傳時期，工作人員曾戴著人偶到各地國小帶領學童跳早操，活動結束返回公司竟然才早上9點，雖然辛苦卻成了眾人心中最瘋狂也最珍貴的青春回憶，場面十分融洽感人。

蘇永康更特地從香港飛抵台灣。(FB@余玉卿)
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