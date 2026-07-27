中國粉絲泰國追星遭抱摔鎖喉　GMMTV炒外判工未能平息抵制怒火

25日有中國女粉絲前往泰國追星，因插隊糾紛與GMMTV工作人員爆發肢體衝突，此事件在網上迅速傳開，更登上微博熱搜榜首，惹怒泰娛圈的中國粉絲，26日晚間GMMTV發出聲明回應。



GMMTV在聲明指出，坦承工作人員處理的方式「存在超出當時情況所需的用力行為」，也強調他們不支持任何暴力行為，並透露該工作人員是公司委外聘請執行此次活動的人員，並非公司的正式員工，目前已暫停聘用該人員。

25日有中國女粉絲前往泰國追星，因插隊糾紛與GMMTV工作人員爆發肢體衝突，該女粉絲被抱摔鎖喉，兩人扭打在一起。（微博圖片）

中國女粉絲到泰國追GMMTV旗下男星，因排隊問題遭工作人員強制驅離，發生肢體衝突：

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另外對於傳出GMMTV不願接受和解，堅持要對中國女粉絲提告，GMMTV澄清該消息不屬實，並未對任何人員提起訴訟。

也再次強調公司沒有對於種族或是國籍存在任何歧視，也承諾會檢討改進工作人員監督管理的措施，以及各項活動運營的方式。以防止類似事件再發生。

不過中國粉絲對於GMMTV的聲明仍是感到不滿，認為公司把責任推給外包人員，要求涉事的相關人員要出面道歉，甚至一些中國粉絲後援會，開始發起要抵制GMMTV旗下藝人來中國的活動、拒絕購買周邊商品等。

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