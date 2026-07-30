「一代道長」近況曝光紅光滿面　曾為兄弟出頭鬧爆成龍

在80、90年代香港功夫電影黃金時期，除了「殭屍道長」林正英之外，另一位令影迷印象深刻的「道長專業戶」，絕對非鍾發莫屬。70年代以武打演員出身、80年代憑一系列殭屍片走紅的演員鍾發，近年雖然極少在公眾大銀幕前亮相，不過卻會在社交平台分享自己的日常。

鍾發70年代以武打演員出身。（網上圖片）

鍾發80年代憑一系列殭屍片走紅。（網上圖片）

鍾發近況曝光紅光滿面

近月，鍾發又再出片，見他精神奕奕、紅光滿面，身型保持得極好，完全沒有一絲老態，氣場依然強勁。而且他更再次穿起象徵性的道袍，立即勾起觀眾的回憶。

鍾發精神奕奕。（片段截圖）

鍾發精神奕奕。（片段截圖）

鍾發穿起象徵性的道袍。（片段截圖）

曾為兄弟出頭鬧爆成龍

鍾發上年曾接受YouTube頻道節目《威哥會館》訪問，率性的他又炮轟成龍無好好照顧為他出生入死的「成家班」兄弟，他指：「火星最慘嗰個，最辛苦嗰個，所有替身係火星嚟㗎，張華、火星、李健生個個都辛苦。喂，成龍，你拿千分一（資產），唔好講幾多，都養佢哋一世啦，你何必呢？你啲錢帶落棺材咩，係咪呀！你搞到亂晒，搞到個個都冇晒。你唔好忘記呢班人同你搏出嚟，冇呢班人能夠咩呀，我講真事，李健生瞓醫院瞓到驚呀！」

鍾發回憶1985年《警察故事》其中幕驚險場面，有兩個人從雙層巴士的上層車頭位置，插水式從頭跳落地下，之後兩人瞓地狀甚痛苦。鍾發說：「巴士跌落嚟嗰個，福健生李健生，昏迷咗幾日，你（成龍）都冇人理佢嘅，所以我就爆大鑊，我就鍾意，等佢牙X擦，等佢走過嚟同我傾呀，我絕對有權同佢講呢啲嘢。」

鍾發爆當年李健生跳巴士後昏迷幾日冇人理。（YouTube@威哥會館）

1985年《警察故事》雙層巴士跳落車驚險場面逐格睇：