火星專訪｜《城市獵人》反目導火線　怒揭成家班內幕：冇分大細！

人稱火星的蔣榮發，入行超過60年，演員、替身與武指樣樣皆精。今次火星接受《香港01》訪問，從他童年由上海搬到香港說起，如何加入唐迪的東方戲劇學院，畢業後進入電影界，做替身打響名堂。輾轉之下，加入成龍的成家班，一做便做了16年，不過最後卻本來無情的對待。



火星作為龍虎武師，是鏡頭前的「打手」，亦是巨星背後成就一幕幕驚險場面的無名英雄。火星12歲便投身邵氏，與李小龍在《龍爭虎鬥》中對過戲，更曾是洪家班、成家班的核心成員，為香港動作片的黃金年代奉獻了半生。

然而，風光背後，盡是辛酸。近年淡出幕前的火星哥，罕有地剖白內心多年的鬱結，將當年與「大哥」成龍決裂的導火線、因工受傷的慘痛經歷，以及離開成家班時的無情對待，盡訴心中情。言語間，有不忿、有唏噓，更有對一代巨星的公開控訴與請求。「成龍，我幫你做了這麼多年，你自己都看到，我真的很辛苦。」一句話，道盡了這位老武師半生的委屈。

火星曾加入洪家班，後來輾轉被成龍邀請加入成家班，一待就是十多年。他本以為找到一個安身立命的歸宿，但電影《城市獵人》卻成為他與成龍關係破裂的導火線。

當時，火星是《城市獵人》掛名的武術指導，他直言：「其實真實的武術指導都是成龍，因為他的動作，他不在現場，我們是可以的。他在現場，你度任何東西，他都要自己作主，因為動作是他自己做，我們都會聽他的。」電影煞科後，成龍請一班手足吃飯並派發指導費，火星當時沒有被邀請。他的副指導黎強根（阿根）致電給他，說老闆派了指導費，每人十萬元。

火星以前他們有十萬，自己至少也有十五至二十萬吧？還可以。於是第二天便回公司出糧，誰不知竟然只有十萬，這讓火星感到極度不公。「我是指導，他們是副指，他們又收十萬，我又收十萬，很不公道。」他親自找成龍理論，得到的回答卻是：「成家班不分大小。」 火星當時非常不滿：「你不分大小，你工作上有大小！如果你之前跟我說你不分大小，我就不做，你說千篇一律。」 更令他心寒的是，後來新加入成家班、只工作了一個月的黃明昇和陳文清，同樣也拿了十萬。「那一刻我才覺得，很不喜歡。我跟了他十二年，都是這樣。」

這次事件，讓火星心灰意冷，也為他日後離開埋下伏筆。「我遲早都要走，不用這麼拼，反正你都說了千篇一律，做不做都是這樣，我的心態變了。」

除此之外，火星效力16年滿身傷患最後離開成家班，臨走竟還欠公司九萬元，試過替身遲到被迫頂上玩命，《醉拳2》斷威嚴重受傷，最後更公開向成龍求助：「我而家好窮，可唔可以鬆啲手畀我？」

