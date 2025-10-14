火星專訪｜拍《A計劃》叫座以為有得加人工：唔撈我搵第二個撈

火星（蔣榮發）在上回專訪講到，為成龍的公司效力了整整16年，但離開時，結局竟是倒欠公司九萬元。為何會欠下這筆債？原因很簡單——人工唔夠洗。火星哥透露，他初初加入成家班時，薪金只有五千元起點，經過16年的打拼，每年慢慢調整，最後才加到萬餘元。

火星哥透露，他初初加入成家班時，薪金只有五千元起點，經過16年的打拼，每年慢慢調整，最後才加到萬餘元。（資料圖片）

對於一個隨時會受傷的龍虎武師來說，這份薪水實在難以維生。「咁我有時受呢啲傷受嗰啲傷呢，係冇錢嘅，係靠嗰一萬蚊過活㗎，咁你點過？」受傷就手停口停，收入不穩下，只能向公司借糧應急，經年累月下便積成了這筆九萬元的債務。他更提到，即使有機會從武師轉為演員，待遇亦未見改善。當年拍攝經典電影《A計劃》時，他擔任演員的片酬是八萬元。原以為電影叫好叫座，下一部戲理應加價，豈料不加反減「第二部戲，七萬。佢搵個製片嚟同我傾，『七萬撈唔撈呀？唔撈我搵你成家班第二個撈喎』。」在這種「你不做，總有人做」的壓力下，火星哥只能無奈接受。

火星以為《A計劃》叫好叫座有得加人工。（電影截圖）

其中曾經有個方法解決九萬元的債務，火星哥當年認識一位做道具槍的「槍佬」，對方正在尋找投資者。由於成龍拍戲經常需要用到槍械，火星便充當中間人，將「槍佬」介紹給成龍，雙方一拍即合，決定成立一間道具槍公司。

「咁個投資呢就要一百八十萬，咁我就舉手，我參與一份啦，我佔10 ％股份啦。」火星哥投資了18萬，佔公司10%股份。他當時並沒有現金，於是協議從他日後在電影中擔任動作指導的費用中分期扣除，一心想藉此投資，甚至賺取額外收入。然而，事情的發展卻完全出乎他的意料。火星哥指出，道具槍公司成立後，生意相當不錯，幾部戲下來，單是租借槍械和子彈的收入，就賺了近九十萬。 按他10%的股份計算，他理應可以分得九萬元。 「我都有九萬蚊啦係咪呀？因為我有10%㗎嘛。」這筆錢，正好可以抵銷他欠公司的九萬元債務。

對於此事，火星都「搲晒頭」。（資料圖片）

但當他提出時，得到的回應卻是公司仍未「返本」。對方聲稱，要先賺回當初180萬的投資本金，之後的利潤才能分配。這個說法讓火星哥無法接受，「喂你九十萬我都有錢㗎，點解佢仲分唔到畀我呢？咁嗰啲係咪我啲錢呀？係我㗎喎！」他氣憤地表示，自己作為股東，卻從未見過公司的帳目，更遑論分紅。「到而家嗰度我連一蚊都未分過。」這筆應得的九萬元，就這樣無聲無息地「消失」了。