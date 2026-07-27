與張衞健同屆｜陳德彰出新碟　揭當年新秀落敗全因舞蹈員一行為

八十年代傳奇組合Raidas主音陳德彰（Thomas） ，最近推出全新專輯《別人的歌》 ，除了重新灌錄個人金曲《別人的歌》、《人海中我是誰》、《知得太多》 以外，Thomas 更演繹多首「別人的歌」如達明一派的《石頭記》、梅艷芳的《似是故人來》及陳奕迅的《陀飛輪》等，並邀請同屆新秀戰友張衞健合唱 《舊朋友》，話題十足、令人期待！

陳德彰最新專輯《別人的歌》（公關提供）

神隱多年的陳德彰，接受YouTube 頻道《浩然正戲》主持翟浩然專訪，自淡出幕前之後，Thomas依然離不開音樂，一直從事幕後聲演及配唱製作，Thomas笑言：「做了幾十年製作，那時經常捱通宵，混音交貨已經半夜，有陣子面色比較差。」2023年，Thomas推出《傾心延續》專輯，但當時並未亮相任何宣傳，也不太願意拍攝新相作唱片封套，他解釋：「上張唱片屬於試探性質，自己仍未準備好，現在既然繼續出碟，就出來見見大家吧。」

陳德彰接受YouTube 頻道《浩然正戲》主持翟浩然專訪（公關提供）

神隱多年復出難忘張衞健奪冠

全新專輯《別人的歌》 大部分由他親自選曲，當中重點宣傳的主打歌，是Thomas與張衞健（Dicky）友情合唱的《舊朋友》，Thomas透露：「我經常都會遇到張衛健，就想不如找當年新秀一起比賽的朋友合唱，名副其實是『舊朋友』了吧？打電話邀約時，Dicky說讓他想一想，轉頭很快便答應可以嘗試，當時他在做Big 4演唱會，我說千萬別影響他，待所有事情完成之後再說。」Thomas先行灌錄自己演唱的部分，再陪同Dicky入錄音室，Thomas憶述：「Dicky錄音時我在現場，如果有些氣氛不同，我立即可以補錄。」從當年參賽時期的聚會相片，可見Thomas與Dicky確實非常老友，Thomas表示十分懷念這段美好時光：「每次重溫這些相片，看到大家玩得非常投入，真是一段開心的回憶，所以好想趁今次機會分享一下，證明參加比賽不一定要鬥個你死我活，一樣可以存在真正的友誼。」

當年一同參加新秀，Thomas 與Dicky早已老友鬼鬼（公關提供）

新秀大熱倒灶揭遭舞蹈員干擾

1984年，Thomas選唱譚詠麟的《傲骨》參加《第三屆新秀歌唱大賽》，一路過關斬將殺入決賽，他說並無太大寄望，反而一早鎖定金獎得主誰屬，Thomas坦言：「我心目中的冠軍人選，始終都是張衛健，我看到他經常秘密練習舞步，以前住美孚常常偶遇，大概知道他的家庭狀況，他當時要養家，好辛苦！」Thomas也是三甲的大熱之一，可惜在台上出現「突發情況」，影響了正常發揮，他直言：「我從來沒有公開說過，當晚現場比賽時，幾位舞蹈員可能怕我忘記舞步，用力撳我、拉我、扯我，令我嚇一嚇，分散了注意力，表現頂多只有七、八成，並非平時練習的最佳水準！」雖然無功而回，但賽後評判顧嘉煇接受訪問，坦言全場所有參賽者中，煇哥給予Thomas最高分數，Thomas語帶感恩：「好似中獎一樣，被份量十足的音樂大師這樣稱讚我，已經足夠了！」

《第三屆新秀歌唱大賽》三甲，銅獎歐陽德勛、金獎張衞健、銀獎戴蘊慧（公關提供）