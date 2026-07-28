中年好聲音4丨連詩雅助唱變主角蔡宓婕慘淪配角？　網民怒轟賽果

《中年好聲音4》日前播出「累積排名分」第二回合「原唱之夜」，十強選手各自配對原唱歌手合唱。被封為「小老虎」的參賽者蔡宓婕，獲安排與連詩雅（Shiga）合唱經典情歌《只要和你在一起》。這首歌歌詞密集且轉音位極多，對廣東話不流利的蔡宓婕而言難度極高，幸得連詩雅在旁暗中「做口型」提示，助她順利完成演出。



宓婕與連詩雅合作，「老虎仔」瞬間變溫柔。（TVB）

評判激讚聲線轉變

表演結束後，評審團對這段演出給予一致好評。海兒大讚這首歌屬超高難度，但蔡宓婕展現出前所未有的女人味與溫柔聲線；肥媽亦笑言她由「老虎變咗貓」，更力捧其廣東話發音精準，完全沒有咬字不清的問題。蔡宓婕亦笑稱在連詩雅身旁「成個人氣質都好啲」，最終二人喜獲89分佳績。

評判激讚聲線轉變。（TVB）

網民怒轟賽果

然而節目播出後，網民反應卻大相逕庭。不少觀眾指整首歌的核心及高音段落幾乎由連詩雅全盤主導，出現嚴重「主客倒置」，紛紛留言狠批：「聽完以為連詩雅去比賽呀！」、「整首歌全程都是Shiga在唱，唱得比參賽者還多」。網民普遍質疑嘉賓代唱比例過高，蔡宓婕並未展現相應實力，狠辣直言「分數根本係俾連詩雅嘅」，認為89分賽果顯然過高，引發熱烈討論。