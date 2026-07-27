中年好聲音4丨大馬男王菲尹景順再奪MVP　鍾鎮濤激讚演唱零失誤

《中年好聲音4》7月26日晚「累積排名分」第二回合「原唱之夜」，邀得鍾鎮濤做嘉賓評審，米雪與石修則任「知音人」。10強選手各自配對10位歌手前輩，以合唱方式演唱前輩的經典金曲。

10強選手各自配對10位歌手前輩，以合唱方式演唱前輩的經典金曲。（公關提供）

「原唱之夜」賽果如下：鄭家聲、李健達《也許不易》87分、許美琪、小肥《寵物》89分、陳旭培、胡鴻鈞《太難開始》89分、鄭仲豪樂隊Supper Moment主音Sunny《幸福之歌》93分、許雲妮、劉雅麗《你為了愛情》93分、周志康、關楚耀《你當我什麼》90分、蔡宓婕、連詩雅《只要和你在一起》89分、尤淑情、黃寶欣《I'm Your Friend I'm Your Lover》88分、尹景順、王馨平《別問我是誰》94分、吳亦偉、湯寶如《相思風雨中》92分。

尹景順、王馨平《別問我是誰》94分再奪MVP。（公關提供）

大馬男王菲尹景順再奪MVP

被譽為「大馬男王菲」的尹景順，今次與前輩王馨平合唱經典歌《別問我是誰》，兩人特別以一白一黑的造型登場，非常合襯。景順大晒雌雄難辨的極致靚聲，加上王馨平的助攻，最終兩人斬獲全場最高94分，同時景順繼「人生之歌」《阿嬤的話》後再度贏MVP。

原來尹景順應王馨平要求，大膽挑戰以「原Key」演繹《別問我是誰》，他說：「老師（王馨平）對我好有信心，畀咗原Key我問我唱唔唱到，試咗之後，我覺得有啲太高。」談到兩人默契十足，王馨平笑言：「佢好用功同我上咗兩日瑜伽堂。」米雪激讚兩人演唱精彩：「真係以為兩個女仔唱歌咁。」嘉賓評審鍾鎮濤（阿B）給予超高評價：「搵唔到咩Mistake！」海兒亦被兩人的眼神互動深刻打動：「你哋對望嗰下，兩個望住大家笑。」並讚景順的Ad-lib好聽：「好似天使咁，不費吹灰之力，好似喺上面飄嘅聲音。」

景順應王馨平要求，以原Key唱《別問我是誰》。（公關提供）

尹景順再奪MVP。（公關提供）

張佳添笑鄭仲豪開心過同靚女撐枱腳

「Rock友」鄭仲豪與樂隊Supper Moment主音Sunny合唱《幸福之歌》，賽前仲豪信心滿滿表示兩個「Band仔」走在一起無需磨合，已默契十足。比賽上，仲豪在Sunny「加持」下，其招牌「嘔泥聲」發揮得更加淋漓盡致，奪得93分佳績。唱畢仲豪笑言能與Supper Moment主音合唱，可以無憾離開舞台。鍾鎮濤大讚兩人演出精彩，指仲豪的歌聲很有「Band」的味道：「相信好多Band想搵你做Singer。」肥媽更叫Sunny考慮邀仲豪加入Supper Moment。張佳添則說：「我Feel到你（仲豪）仲開心過同靚女食燭光晚餐。」仲豪笑言：「梗係啦。」

仲豪能與Sunny同台合唱已無憾。（公關提供）

肥媽更叫Sunny考慮邀仲豪加入Supper Moment。（公關提供）

吳亦偉與湯寶如演繹名曲《相思風雨中》，兩人的深情演繹，除了令鍾鎮濤聽到「起雞皮」外，最令全場驚喜是亦偉的廣東話咬字非常清楚！鍾鎮濤與張佳添均讚亦偉唱出個人風格，鍾鎮濤更稱：「係我聽過咁多個版本，你唱得最好聽。」肥媽則讚亦偉甫開聲已唱出《相思風雨中》的意境：「你出到隻歌嘅感情同感覺。」

亦偉廣東話進步神速，他與湯寶如合唱《相思風雨中》獲鍾鎮濤激讚。（公關提供）

許美琪與小肥合唱《寵物》，小肥大晒神級和音，成功激發美琪的唱歌能量。表演完畢，小肥表示美琪帶很多能量給他：「大家互動到，所以我哋依家交換咗個名，我叫小琪，佢叫美肥。」最終兩人奪得89分。鍾鎮濤表示：「美琪真係要多謝小肥，佢啲和音好幫到你成隻歌一路build up。」周國豐肯定兩人的實力，但就指美琪有一個失誤，必定要扣分：「小肥嘅能量激出咗美琪個能量，本來我係畀90分，但扣咗一分，因為你有一句歌詞甩得好緊要。」

小肥的和音與美琪的歌聲配合得天衣無縫。（公關提供）

宓婕激罕唱出溫柔歌聲

「小老虎」蔡宓婕與甜美溫柔的連詩雅以「閨蜜互動」形式合唱《只要和你在一起》，由於此歌的歌詞非常密集，對廣東話不甚流利的宓婕絕對是一大挑戰，幸好連詩雅在旁「做口型」暗中幫助，令宓婕克服難關，奪得89分。面對「自帶甜美溫柔」的連詩雅，宓婕笑言：「我覺得成個人氣質都好啲。」

海兒激讚宓婕聲線轉變：「呢首歌係超級難唱，好多轉聲位，啲字又好密，仲要抖氣嘅位好短。聽到宓婕一把以前冇乜聽過嘅聲音，溫柔咗、女人味咗。」肥媽亦大讚：「今日無端端老虎變咗貓，你真係要多謝佢（連詩雅）。」肥媽又指宓婕講廣東話雖然「歪歪哋」：「但隻歌咁多字，佢冇一粒音係歪喎。」