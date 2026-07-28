愛回家｜林淑敏被羅樂林傷透心　 與滕麗名齊齊辭職引爆接龍變天

昨晚（27日）播出的《愛‧回家之開心速遞》「我命由我不由威」，延續上周五（24日）劇情，大龍生龍敢威（羅樂林飾）決定將接龍接班人之位交棒給龍舟Joe少（何晉樂飾），大小姐龍力蓮（林淑敏飾）得知後心灰意冷，突然請長假及「失蹤」避世。雖然Joe少解決公司部分危機，但隨後爆出更多嚴重問題，大小姐「睇唔過眼」暗中擺平，卻被大龍生和熊尚善（滕麗名飾）發現。大小姐聽從老公宋瑞輝（許家傑飾）鼓勵，在小島自行發展渡假村，幾經挫折後終於成功，遂決心向大龍生遞辭職信，熊尚善亦於同一時間辭職，大龍生大怒，接龍管理層正式變天！

大小姐做唔成接龍接班人匿埋屋企喊，Terry都戥家姐唔抵。（公關提供）

在老公鼓勵下，大小姐決心搞渡假村生意。（公關提供）

大小姐自嘲愚孝

上周五一集播出後，已在網上引起極大迴響，有人支持大龍生看法，亦有不少網民戥大小姐不值，認為她大半世都為接龍仆心仆命，最終卻因父親重男輕女而未能繼承接龍，如今大小姐吐氣揚眉、獨當一面，自然大快「民」心。昨晚一集，一直以女霸總姿態示人的大小姐，於「宿敵」尚善面前痛哭一幕，更令不少網民再表心痛！大小姐以「愛上渣男」比喻自己對父親的愚孝：「我所有嘅青春都放晒喺接龍」、「點解佢最愛嘅人唔係我」、「佢係渣男我都知」、「每一次佢有事，我都忍唔住要撲向佢身邊幫佢」、「我知道我係犯賤」、「我真係放唔低呀！」

大小姐聲淚俱下向尚善道盡心中委屈，最後尚善攬實予以安慰。（公關提供）

「雙大」同場遞信辭職網民大呼痛快

看到大小姐軟弱一面，身為「宿敵」的熊尚善心痛安慰：「渣男就係渣男，佢只係畀個名份你，然後拖住你，做佢一世嘅工具人。」大小姐聞言不忿表示：「我唔要做工具人」，並聲淚俱下求尚善想辦法令「賤男回心轉意」，尚善見狀忍不住嘆氣，輕聲叫大小姐「喊啦」後再攬實對方，「雙大CP」相知相識的心痛一抱，令不少網民大呼感動！另對於龍生一次過失去大小姐及熊尚善這對「女強人雙大CP」，網民亦大呼痛快，留言：「尤其是係個ending，兩個一齊遞辭職信走人，雙大行出嚟嗰幕勁型勁霸氣，有少少想講龍敢威你都有今日」、「大小姐同大家姐一齊辭職好型」、「今晚集愛回家好好睇，雙大型到核爆」、「大小姐將所有青春都畀晒接龍，大龍生你真係好衰，我相信力蓮集團唔使幾日已經會勁過接龍好多，大小姐你一定得」、「大小姐熊尚善可唔可以組對CP？」

大小姐遞辭職信，尚善跟住遞，一齊昂然離開接龍。（公關提供）

Joe少壓力爆煲暗會三太

另明晚（29日）一集「留下來的人」將延續龍家恩怨！大小姐與尚善離開接龍後，Joe少掌管接龍大權後遇上不少難題，加上大龍生不斷加Job，令Joe少壓力爆煲，幸有龍璟風（陳浚霆飾）背後相助！另邊廂，二太佘秀琴（蘇恩磁飾）則因連環受到三太、大小姐及熊尚善「背叛」的大龍生終日無理取鬧，感到極為困擾兼不願回家；同一時間，大龍生在慈善頒獎禮上輸給三太白天鵝（樊亦敏飾）深深不忿，加上發現Joe少暗中與璟風和三太見面，遂威逼Joe少替其對付三太，否則繼承接龍無望…到底Joe少最後會揀事業定三太？無情又小氣的大龍生最終會否眾叛親離？想知就要繼續追看《愛．回家之開心速遞》！

Joe向風少求救。（公關提供）