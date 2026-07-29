吳鎮宇兒子費曼中學畢業發文　自爆小學遭霸凌打架「喜提熊貓眼」

吳鎮宇與兒子吳費曼（Feynman）曾以父子檔參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒2》，當年的小費曼甚為可愛，大受網民歡迎。轉眼間費曼已經中學畢業，近日他在社交平台發表畢業感言，更吐露小學時期的心酸經歷，引起不少網民關注。



一家三口好幸福！（微博＠Real吳費曼）

吳費曼中學畢業。（微博@Real吳費曼）

費曼中學畢業發長文

費曼在文中透露自己於6月畢業，並與自己的樂隊「撫摸者樂隊」上台演出。回想起小學時期的經歷，他坦言小一開學時感到非常陌生：「第一次踏入校門那個感覺真的很陌生，我看到前面的孩子哭了我心裡告訴自己別像他一樣。」然而被強行放開媽媽的手時還是忍不住流淚，直言「那時候好像一無所有一樣，我幼稚園的朋友或者我節目裡的朋友也不在我身邊。」他坦承當時「融入不了群體，不會交朋友的我，上課沒有精神。」

吳費曼與朋友組成的校園學生樂團「撫摸者樂團」。（微博@Real吳費曼）

吳費曼與自己的樂隊「撫摸者樂隊」上台演出。（微博＠Real吳費曼）

小學慘遭排斥霸凌曾與同學打架

因為性格與興趣不被身邊人理解，費曼坦承曾遭受同學排斥與霸凌：「我經歷過大拇指被廁所門夾，書包丟游泳池，和嘲笑我的容貌與其他元素。」到了五年級，忍無可忍的他終於爆發，與霸凌者打了一架：「五年級我不知道為什麼跟霸凌我的同學打了一架，可能那時候我已經忍不了，但我記得我控制不住地流淚。」豈料對方竟然是空手道黑帶，讓他笑稱自己「喜提熊貓眼」。幸好兩人隨即和解，事後更化敵為友，成了好朋友。

吳費曼小學曾遭排斥與霸凌。（微博＠Real吳費曼）

因為性格與興趣不被身邊人理解，費曼坦承曾遭受同學排斥與霸凌。（微博@Real吳費曼）

費曼感謝親人與身邊好友

遭遇孤立時，費曼曾在網絡找到避風港，直言「互聯網才是我真正的家」。隨著升上中學，他漸漸融入校園生活，並組建了自己的圈子與樂隊。回顧過往，費曼成熟地感悟道：「後來我慢慢發現其實我們都是奇怪的人，真的正常的人那些都是真正的奇怪人。人哪有不瘋的時候，人哪有不隱藏的一面呢。我們只不過要找到讓我們可以舒服地『暴露』自己的環境與群體。」最後，他也特別感謝家人與陪伴他的朋友：「謝謝我的親人🐟與🐯，我嫲嫲外婆外公。那些沒有放棄我的老師們，那些接受我的朋友們。」

一家三口好幸福！（微博＠Real吳費曼）

費曼感謝親人與身邊好友。（微博＠Real吳費曼）