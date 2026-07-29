《藍色生死戀》文根英宣佈結婚喜訊　低調嫁大7歲音樂劇男演員

有「國民妹妹」之稱的韓國女星文瑾瑩（曾用名：文根英），29日透過社群公開一封親筆信，親自向粉絲宣佈結婚喜訊。



她坦言，自己遇見了一位讓平凡日常變得珍貴的人，因此決定攜手步入人生下一個階段，希望大家能給予祝福與鼓勵。

文瑾瑩29日宣布結婚，嫁大7歲男友。（IG@aka_moons）

文瑾瑩因演《藍色生死戀》中「小宋慧喬」出名：

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文瑾瑩在親筆信中，以「大家好，我是文瑾瑩」作為開頭，先關心粉絲是否平安度過炎熱夏天，接著表示，因為有件重要的事情想親自告訴大家，所以提起筆寫下這封信，「我要結婚了！」

她透露，自己遇見了一位很好的人，對方願意陪伴她一起走過過去總是獨自走過的道路，也願意傾聽並分享她曾經煩惱的大小事，更讓她重新感受到平凡生活的珍貴，因此兩人決定攜手共度未來，

不再是一個人，而是兩個人一起走向未來的人生。

對於人生即將迎來新的身分，文瑾瑩也向一路支持她的粉絲喊話，希望大家能給予兩人祝福，而不是擔心與憂慮。她表示，自己會像過去一樣，更加努力地生活，也希望這封簡短的文字，能將她最真誠的心意傳達給每一位支持她的人。

文瑾瑩最後也向粉絲獻上祝福，希望大家都能身體健康、心靈平安，並承諾未來仍會盡全力為大家加油，也一定會以更好的模樣再次與大家見面，最後以一句「謝謝大家」為親筆信畫下句點。

文瑾瑩的丈夫鄭平出生於1980年，比文瑾瑩年長7歲，2007年出道後，一直活躍於音樂劇與話劇舞台。此外，在文瑾瑩擔任導演與編劇的短片《現在進行式》中，鄭平也擔綱主演。

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