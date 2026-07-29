俞琤疑健康問題驚爆最後一次登台　摯友接連病逝痛悟：珍惜眼前人

香港著名的資深傳媒人、前商業電台副主席及「金牌司儀」俞琤（YT），與林燕妮、白韻琹、狄娜及施南生等人並稱為「香江才女」。今年4月，俞琤打破常規舉辦了個人慈善獨白騷《如果你嚟Ukulele》。並於近日特別加開第二部份，向4月時錯過演出的觀眾作最後道別。

俞琤特別加開《如果你嚟Ukulele》第二部份作最後道別。（IG@yskyhigh）

俞琤疑因健康問題開最後一騷

據跨媒介文化工作者徐詠璇透露，俞琤在演出尾聲投下震撼彈，哽咽宣布因早前經歷心臟及身體健康問題，這次《如果你嚟Ukulele》將是其「最後一次」演出。這也意味著，觀眾未來幾乎沒有機會再看到俞琤舉辦個人騷或在幕前進行同類演出。

俞琤疑因健康問題開最後一騷。（IG@yskyhigh）

俞琤摯友近年相繼因病離世

除了自身的健康狀況外，俞琤在精神和心理上也承受了巨大打擊。她的兩位多年摯友—資深電影人谷薇麗及施南生，於近年相繼因病離世。在施南生病重留院期間，俞琤曾多次親赴醫院探望。送別摰友後，她悲痛之餘亦有感而發，公開呼籲大眾「一定要珍惜眼前人，因為每一次見面，都可能是最後一次」。身邊同齡好友的離去，亦令她更加關注及審視自身的健康與人生規劃。

俞琤晒擁抱照悼念施南生。（IG@yskyhigh）

俞琤極重視與觀眾「說再見」

知名導演兼主持人谷德昭日前也在社交平台撰寫長文，提到俞琤當年曾特別叮囑，節目結束前一定要預留時間與聽眾認真道別，否則聽眾會因為少了圓滿的告別而感到失落。他除了在文中感念恩師的提攜，也透露正因為俞琤如此重視「說再見」，才會特別加開《如果你嚟Ukulele》第二部份，以此向4月時錯過演出的觀眾作最後道別。