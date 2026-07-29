「樂壇判官」周啟生狠批伍仲衡　質疑三小時教琴班：多餘錢當跌咗

現年65歲的著名音樂人周啟生，師承已故樂壇教父顧嘉煇，向來以敢言見稱，被外界封為「樂壇判官」。過往他點評過的歌手名單星光熠熠，包括MIRROR、林家謙、陳蕾，甚至天后級人馬楊千嬅都曾被其公開批評。近日周啟生再度發功，今次的矛頭並非指向個別歌手，而是劍指前《中年好聲音》評審、音樂人伍仲衡的一個教琴課程。



「樂壇判官」周啟生。（IG@chow_kai_sang_dominic）

轉發海報火藥味濃

周啟生在其個人社交媒體上載了一張課程海報，該課程由伍仲衡擔任導師，標榜「3小時教識你即彈即聽 Play By Ear」。周啟生為此配上一段火藥味極濃的評論，直言：「學音樂，三年為一個單元也未必足夠」來直接炮轟速成班的荒謬，繼而揶揄道：「3小時就學得識？你有多餘錢，就當跌咗都冇所謂，可以去試吓玩。」他質疑這種速食文化完全違背了音樂基本功的價值，更將矛頭指向合作的機構，最後悲觀感嘆：「唔通末世真係來臨了？」

周啟生狠批伍仲衡教琴課程。（網上圖片）

周啟生早前上傳了一張課程海報。（網上圖片）

網民反應兩極化

帖文一出，隨即在網上掀起熱議。部分網民認同周啟生的觀點，認為學習音樂理應長時間浸淫，有人更毫不留情狠批：「香港已成老千城市，最叻係偷呃拐騙技術」，直斥此類速成班「誤人子弟」。與此同時，亦有網民持相反意見，覺得課程可能只是入門介紹，緩頰道：「3個鐘學識幾個Key或者有可能嘅」，更有人戲謔：「教識你啫，無話教好你」，認為商業社會下這類課程不過是「生意難做」的產物。

伍仲衡是香港流行音樂作曲家、編曲家及音樂監製。（IG@harryngchunghang）

伍仲衡開教琴班。（網上圖片）

反駁天份論：Perfect Pitch同音樂叻唔叻冇關係

當一位網民留言提到「有Perfect Pitch都要練一排」，認為課程誇大其辭時，周啟生親自下場回覆，更即場拋出音樂金句：「Perfect Pitch係一個天份，同音樂叻唔叻完全冇關係！」再次重申天賦與後天努力之間存在本質區別。今次周啟生與伍仲衡的隔空交鋒，無論是對音樂教育的理念之爭，還是兩代音樂人的價值觀碰撞，都成功引發外界對速成文化與基本功之爭的再度關注。