張國榮70誕辰紀念音樂會啟動　收益扣除開支將建紀念館及銅像

早前《繼續寵愛・張國榮70誕辰・音樂會》將於2026年9月12日(星期六)在西九文化區安盛竹翠公園舉行的消息公布後，即時成為一眾「哥」迷們的熱門話題，大家也非常緊張門票優先發售的時間和平台，希望能第一時間搶到門票。主辦方代表陳淑芬陳太日前便現身於鄭丹瑞旦哥的《健康旦 HiEggo》Youtube頻道，和大家分享今次音樂會的票務安排及其他相關詳情。門票將於8月1日至8月10日在「健康．旦」優先訂購，票價分別為$1180和$580。音樂會收益在扣除必要開支後，將用於實現「哥」迷的共同心願 ：建立一個比較長久的張國榮紀念館，以及為「哥哥」張國榮設立銅像。

音樂會收益在扣除必要開支後，將用於實現「哥」迷的共同心願。（公關提供）

張國榮70誕辰紀念音樂會啟動

旦哥在節目中先表示要多謝陳太在過去兩、三個月間發送了很多有他和「哥哥」的短視頻給他看，當他重看這些短視頻時，他完全不記得他有和「哥哥」做過這些節目和訪問，旦哥續說：「我算一算，今年張國榮是70歲。我回想一下，在我認識張國榮的日子裡，有沒有曾為他慶祝生日？其實我是有的，那時候是在麗的，陳太應該還沒認識他。在那個年代，『哥哥』剛出道，那時他在麗的拍劇，我就在麗的寫劇本，我們一群年輕人經常一起玩，『哥哥』經常說我是人馬座，他很驕傲他自己是處女座，大家傾談很多未來的事情，我記得跟他吃過一次生日飯，看過他吹蠟燭。後來大家各有各忙，一眨眼，原來就是張國榮70冥壽。在張國榮的人生路裡，其中有一個人，我覺得他應該在天上很感謝的，就是陳淑芬。 」

後來大家各有各忙，一眨眼，原來就是張國榮70冥壽。（公關提供）

奚仲文設計雨衣加可加購紀念票

陳太感性回應說：「有一個這麼好的朋友，是我感謝他才對。我相信一直有看我們紀念Leslie音樂會的朋友都會知道 ，每一次我們台前幕後所有工作人員，以及Leslie的好朋友都會過來幫忙，用最真誠的心去為他製作每一次音樂會，去為Leslie回報他那些那麼愛惜他的『哥』迷。其實竹翠公園之前做過很多不同類型的大型演出，是一個很好的場地，只不過因為它是露天，我們會擔心天氣情況。這次在竹翠公園做這個音樂會，我們會有些禮物送給『哥』迷，包括奚仲文先生和視覺設計師阿奇設計了一件很漂亮的雨衣，我當然不希望當天下雨，但我又想將這件很漂亮的雨衣，屆時送給每一位入場觀眾，我希望這件雨衣最終派不上用場，大家可以留著做紀念，這是一件很好的紀念品。至於《繼續寵愛•張國榮70誕辰•音樂會》的演出陣容遲些會在《健康旦 HiEggo》Youtube 頻道公布，大家敬請繼續密切留意。」

奚仲文設計雨衣。（公關提供）

陳太在節目中同時公布另一驚喜：「以往我們在其他場地做演出，可能只有一種電腦門票，但今次竹翠公園有一個好處，雖然音樂會將使用電子門票入場，但我們會特別設計一張精美的實體紀念票供大家加購。加購者稍後可於指定日期，在香港的FUN SPACE 領取這張設計精美的紀念票。溫馨提示：此實體紀念票僅供收藏，不可用作入場。」陳太最後特別感謝顏米羔和張與辰，在今次她與旦哥的訪問視頻中深情獻唱，為整個畫面增添了無限溫暖。