姜大衞19歲外孫星味爆燈完勝女婿曹永廉　長髮登台彈結他台風爆棚

演藝世家姜大衞縱橫影壇大半生，由4歲以童星身份出道發展至六十年代一代武打巨星，家族演藝基因極為強大。他與妻子李琳琳的大女兒姜依蘭於2007年嫁給藝人曹永廉，如今兩人的19歲大仔曹保熙（Brandon）亦已暴風成長。完美繼承了外公與父親演藝及音樂細胞的他，近日憑藉出眾的外表與音樂才華引發網民熱烈討論。

曹永廉在爸爸曹永廉內地舉行的演唱會彈結他。（IG@imbrandoncho）

星味比爸爸還要強勁。（IG@imbrandoncho）

曹永廉的19歲大仔盡得公公和爸爸演藝事業的基因。（IG@imbrandoncho）

曹保熙機具韓系「花美男」氣質

歌手出身的曹永廉近年重拾歌唱夢想，與馬國明及蕭正楠等人在內地展開巡迴演唱會。在早前佛山站的演出中，當時18歲的曹保熙特別抱著結他上台為父親伴奏。留著一頭及肩長鬈髮、身形高䠷纖瘦的曹保熙，面對大批現場觀眾絲毫不怯場，台風表現得相當淡定。其充滿星味且極具韓式「花美男」質素的帥氣外貌，更被不少網民大讚已經超越了父親曹永廉與外公姜大衞。

曹保熙帥氣外表已經超越爸爸曹永廉。（IG@imbrandoncho）

騷後感性發文感謝父親與蕭正楠馬國明

首次踏上大舞台的曹保熙事後亦感性發文：「今次係我第一次踏上真正嘅大舞台！多謝年輕瀟灑嘅爸爸曹永廉、玉樹臨風嘅蕭正楠，同埋才貌雙全嘅馬國明，畀我呢次機會感受大舞台！多謝屋企人同埋朋友畀我哋嘅支持同鼓勵，仲幫我哋影咗好多相同影片！多謝台前幕後所有工作人員，令到我15分鐘嘅演出順順利利（同埋影到呢啲靚相），雖然我嘅結他路只有三年，但係呢幾年都學識好多嘢，識到好多人，有好多個「第一次」，希望下次演出能夠再見。」影片與照片於網絡瘋傳後，大批網民紛紛大讚他「有型又有才華」，看好他極具潛力進軍娛樂圈。對此，父親曹永廉則表示目前並無刻意培育兒子入行，強調兒子今年剛升讀大學，現階段仍以完成學業為重，未來的路會交由兒子自己決定。

曹永廉指兒子今年入讀大學，目前學業為重，待完成學業由他自己決定未來的路。（IG@imbrandoncho）