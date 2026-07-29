75歲黃錦江返港激罕現身　《國產凌凌漆》反派金槍人變身國畫大師

在周星馳經典電影《國產凌凌漆》中飾演反派「金槍人」（南方司令）的著名演員黃錦江（KK），雖然淡出幕前表演多時，但在國畫與藝術領域早已大放異彩。現年75歲的他最近難得由紐約返回香港，更透露今次預計會留在香港參與項目長達半年。黃錦江日前受邀作客資深電影人文雋主持的YouTube訪談節目《文雋講呢啲講嗰啲》，於節目中精神極好、說話中氣十足，大方分享自己從電影圈轉戰國畫大師的傳奇經歷與心路歷程。

黃錦江在周星馳經典電影《國產凌凌漆》中飾演反派「金槍人」（南方司令）。（《國產凌凌漆》影片截圖）

黃錦江精神爽利預告留港半年

現年75歲的黃錦江在訪談中精神抖擻、中氣十足，狀態極佳。他透露今次返港將會停留約半年時間，主要是為了推動一項全新的藝術推廣項目。談及當年淡出娛樂圈的經過，黃錦江透露自己在香港發展了15年，直到1995年拍完電影《大冒險家》後，當時因為考量到子女的讀書教育，加上太太有意在當地考取護士執照，他便決定舉家移居美國生活。

黃錦江近日作客資深電影人文雋的YouTube訪談節目《文雋講呢啲講嗰啲 》。（YouTube＠文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

黃錦江精神極好，中氣十足。（YouTube＠文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

黃錦江回憶當年初到美國時先落腳三藩市，但因當地地方太大，約朋友聚會開車來回竟要花上六小時，令他非常不適應。其後他轉往紐約，發現當地的都市氛圍很有「上海與香港的味道」，最終決定長居紐約生活。

黃錦江為香港電影發展貢獻多年。（YouTube＠文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

在美國期間，黃錦江憑著超卓的藝術天份，在當地外國人開設的公司任職設計。他笑言求職時對方從未過問其學歷背景，自己僅憑「一雙手」展示作品集便獲得高度認同。此外，他亦活躍於當地的舞台劇界，參與過不少舞台劇的藝術設計與演出。

2024年，黃錦江在香港舉行的第四次畫展，當年亦有接受《香港01》訪問。（黃浩宏 攝）

黃錦江獲李碧華引薦入邵氏

黃錦江的藝術底蘊非常深厚，早在1979年就已在香港舉辦過個人畫展。到了80年代，他獲得著名作家李碧華的引薦，加入邵氏兄弟電影公司擔任美術指導，同時兼任演員，開展雙軌生涯。

黃錦江當年獲作家李碧華介紹，加入邵氏兄弟電影公司做美術指導。（YouTube＠文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

黃錦江在1994年演出的兩部作品最為大眾熟知，除了《國產凌凌漆》內令人印象深刻的反派司令「金槍人」外，還有在《賭神2》中飾演擁有超凡魔術能力的「張寶成」，兩個角色至今依然是無數影迷心中的經典。

黃錦江跟周星馳對話時扮起暴龍一幕，當年全院爆笑。（《國產凌凌漆》影片截圖）