自然系女子旅行丨4女神現身動漫節　梁超怡獲Fans狂呼女神勁滿足

《自然系女子旅行》4位女神梁超怡（Joey）、林映暉（暉哥）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena），前日（27日）參加在灣仔會議展覽中「香港動漫電玩節2026」，出席「夏日女神心動派對」活動，吸引逾百名fans圍觀。



（左起）暉哥、Joey、Michelle及Verena出席動漫節活動。（公關提供）

4位女神水感幻變卡登陸會展動漫電玩節

4位女神今次主要推廣《自然系女子旅行》水感幻變卡，她們甫出場即引來台下fans歡呼，各自有捧場客。Joey、暉哥在台上談到此行難忘回憶時，Joey表示有機會會重遊韓國的牛島，她笑說︰「個大海真係好靚，一去到就有種好放鬆嘅感覺。仲有暉哥揸迷你電動車，車住我周圍去好寫意。」暉哥笑言最掛住當地美食，心心念念鮮活鮑魚。今次推廣的水感幻變卡，原本是空白卡片，濕水後會顯現4人的水著照片，她們即場以水槍作射擊示範，即時浮現出各自的靚相，吸引fans爭相拍照。

4位《自然系》女神吸引逾百fans到場。（公關提供）

梁超怡獲Fans狂呼女神勁滿足

Joey事後接受訪問時透露今趟是首次參與動漫節活動，主要原因是怕排隊，她笑說︰「今次做宣傳可以唔使排隊入到去，見到好多動漫人物好興奮。最開心喺現場聽到啲fans叫我個名，有啲仲叫女神真係好開心，好似去咗一個concert咁。」

Joey與Michelle各有美態。（公關提供）

黃瀅仴動漫初登場遇Fans狂嗌名

同樣初體驗的Verena事後亦難掩激動心情，直言是難忘的體會，她說︰「原本星期日嘅活動改咗星期一，開頭都擔心無咁多人。但估唔到依然有咁多fans支持，聽到台下有人大叫我個名，真係受寵若驚。」

Joey與Michelle各有美態。（公關提供）

網民呼籲「儘快開第四季」

此外，《自然系女子旅行》作為TVB Plus王牌旅遊節目，今輯已是第三季。前晚播出本季最後一集，暉哥、Verena露天浸野外溫泉的療癒畫面，在網上引起熱議，網民留言非常抵死，有人表示會「myTV SUPER一直loop」、亦有人提議「TVB用返自己啲妹豬仲好……」、「儘快開第四季」，亦有人大讚暉哥身材，但笑指大腿略粗可以稍減，可謂非常貼心。