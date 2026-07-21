自然系女子旅行｜黃瀅仴暉哥比堅尼浸浴　性感派福利拍片彈出彈入

《自然系女子旅行》由林映暉（暉哥）第三度擔任主持會聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位新人遊歷濟州、花蓮、台東溫泉，今晚（21日）林映暉（暉哥）跟黃瀅仴（Verena）移師台東活動，首站來到海廢創生基地，這裏利用海洋廢物製成不同文創商品或藝術品，實行廢物利用。門口近5米高、名為「鯨迦永」的裝置藝術鯨魚造像，就是用廢置的漁網砌成。Verena表示收回來的網要先經多重工序處理，她說︰「要先清洗、切斷同浸泡過先可以用。製作時要戴手套，防上𠝹傷手。」製作過程中可以看到二位主持不同性格，Verena全神專注，相反暉哥發揮主持本色不停說話搞氣氛。

暉哥及Verena 來到海廢創生基地。（公關提供）

Verena製作時較沉着專注，暉哥則喜歡講話。（公關提供）

浸浴派福利

二人當晚入住民宿，隔天一早起床第一件事便是比堅尼浸浴時間。她們化身性感少女派福利，望着窗外綠油油一片的稻田景色，更覺心曠神怡，暉哥說︰「我哋而家浸緊嘅係軟水（即每公升水碳酸鈣含量少於60毫克），洗完之後皮膚無咁乾澀、頭髮會更柔順。感覺好似啲皂洗極都洗唔乾淨咁。」暉哥表示這些水不宜救火，未待Verena反應，她便接住說︰「因為『軟』水不能救近火。」暉哥搞完爛gag還意猶未盡，繼上次在韓國浴缸高唱《別怪他》後，今次在浴室「綁架」周杰倫歌曲《稻香》即席高歌，跟窗外稻田景色非常匹配。其實Verena的「扮嘢」能力及表演慾不讓暉哥專美，這邊廂剛以泳衣美少女出現，當來到錦園洗衣亭時，她便化身怨婦仴師奶與另一位怨婦暉師奶猛講是非之餘，同時不忘晒長腿，今集福利度可謂爆燈。

晨早起床先來個浸浴。（公關提供）

暉哥搞爛gag兼騎劫周杰倫的歌。（公關提供）

錦園洗衣亭是早年婦女洗衣社交的地方。（公關提供）

此外，二人越玩越投入，早前合作拍了一條短片在網上分享。短片中她們穿上比堅尼，時而彈出、時而彈入非常搞笑。

暉哥及Verena在短片中彈出彈入。（公關提供）