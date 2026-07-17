自然系女子旅行｜黃瀅仴一字馬超搶Fo　葉靖儀破畏高挑戰半空食蕉

TVB Plus（82台）新一輯王牌旅遊節目《自然系女子旅行》，林映暉（暉哥）第三度擔任主持會聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位新人遊歷濟州、花蓮、台東溫泉，介紹當地好山好水。



Michelle及Verena繼續在花蓮活動。（公關提供）

葉靖儀自爆超級畏高行商場都驚

昨晚（16日）葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）繼續在花蓮活動，一早她們來到鳳林鎮，跟一位樹藝師與樹木玩遊戲。首先她們被安排在一棵百年樹齡樟樹底下做「樹人操」熱身，Verena還展示舞蹈根底做出一字馬動作。戲肉部份是要穿上裝備攀樹「奪寶」。Michelle顯得有點不安，她苦笑說︰「我係超級畏高，就算去到幾層高商場，一行近玻璃欄杆望落地下，都已經好驚，唔知今次會點？」經過一輪努力Michelle成功登頂，Verena跟隨其後。二人分別獲得一隻香蕉及艾草餅作回報，居高臨下品嚐戰利品的Michelle笑說︰「咁樣吊住食（香蕉）真係別有一番風味。」

Michelle及Verena做「樹人操」熱身。（公關提供）

二人半天吊享受戰利品。（公關提供）

水中央品嚐原住民美食

接下來導遊帶她們參觀馬太鞍濕地公園，體驗坐在水中央品嚐石頭鍋及竹筒飯的滋味。今集彩蛋是林映暉（暉哥）「亂入」，頂替趕返香港工作的Michelle。暉哥以半個地膽身份與Verena同遊瑞穗鄉，在偌大的果園採摘柚子花，製作香包及果凍花。

Michelle及Verena在水中央品嚐原住民美食。（公關提供）

賣相好正！（公關提供）

4位女主持IG followers與日俱增

節目自上月25日首播到昨日為止，4位女主持網上followers人數與日俱增，當中以暉哥及Verena的成績較明顯。以IG為例Verena的followers人數由原先約1.7萬，躍升至最新接近2.2萬，升幅逾2成。她接受訪問時難掩興奮說︰「每日都有增加，而且升得都幾快，驚喜之外當然好開心啦。」她直言最鼓舞是收到很多粉絲留言支持。暉哥的成績就更加亮麗，《自然系女子旅行》系列為她帶來逾2.5萬粉絲增長，成績驕人。

兩位女士製作果凍花時講半鹹笑話。（公關提供）