自然系女子旅行｜黃瀅仴操故業稟山神　暉哥征服原始森林游繩上山

《自然系女子旅行》由林映暉（暉哥）第三度擔任主持會聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位新人遊歷濟州、花蓮、台東溫泉，介紹當地好山好水。



暉哥及Verena入森林前DIY防蚊液。（公關提供）

暉哥、黃瀅仴入山參觀森林部落

昨晚（23日）林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）移師延平鄉，入山參觀森林文化博物館，由原住民布農族人阿力曼擔任館長。博物館就是布農族生活所在地，擁有保存最完整的楠榕混生林帶，部落中沒有任電力設施，為一座天然森林博物館。布農族人非常好客每有客人到訪，都會用最好的食物、飲料招待。暉哥、Verena獲館長以烤山豬肉、小米酒迎賓。飲酒前三人要先將酒灑在地下，敬拜山神及祖靈。

阿力曼館長以布農族人規格接待二人。（公關提供）

黃瀅仴操故業與山神「靈接觸」

正式進入原始森林前，她們先跟山神及祖靈「打招呼」，在入口處的小石枱放上置祭品及山豬的頭，而從前會拿敵人的頭來獻祭。Verena曾經擔任《直播靈接觸》小編白無常，祭祀、稟神一事自然難她不到。接下來正式行程開始，她們原以為小菜一碟，卻估不到要變身「港女野人」，暉哥說︰「諗住同其他山路一樣，行下樓梯就算啦，點知一嚟就要游繩上山。」途中Verena更不慎滑倒，好在吉人天相︰「完全估唔到今日條路咁難行，應該係人生行過最難嘅山路。」

入山前先跟山神、祖靈獻祭。（公關提供）

暉哥、黃瀅仴親手製作食物

行程中亦要穿過石間的夾縫，稍為肥胖都絕對過不到。幾經辛苦來到目的地，但行程並未終結。她們還要親手製作食物，首先將蒸熟的糯米、南瓜在木臼搗成糊狀，再混和花生碎而成，口感味道近似糯米糍。經過一日粗勞，二人終於可以到紅葉谷浸溫泉，消除疲勞。

暉哥浸溫泉時發現Verena下身跟上身泳衣不匹配。（公關提供）

暉哥、梁超怡挑戰高難度越野車

今晚（24日）來到結尾第二集，梁超怡（Joey）跟暉哥在濟州體驗高空飛索，基於安全理由，玩之前要先量體重以調節速度，分別為灰色、藍色與及最重的紅色，而Joey跟暉哥均為最輕的灰色。根據資料顯示灰色區間為30至50公斤，代表二人體重屬於輕量級。臨別秋波今集活動充滿刺激，兩位主持要挑戰坐越野車，她們不單要克服顛簸的山路，還要一邊讀稿難度滿分。