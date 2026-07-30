郭碧婷自揭育兒觀　禁女兒看《白雪公主》　直指公主行為莫名其妙

女星郭碧婷2019年與向佐結婚，婚後育有一對兒女，不只備受公婆疼愛，還傳出獲得千億遺產管理權，日前郭碧婷登上育兒節目《戶外成長計劃》分享自己的教育觀念，坦言女兒很喜歡看公主故事，但她有經過篩選，不願讓孩子看對大家來說是經典的《白雪公主》，背後原因曝光也掀起外界討論。



郭碧婷透露，女兒還在容易被影響的年紀，雖然很喜歡看各種公主的故事，但她只會讓女兒看《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》等作品，但是《白雪公主》不行，她直言：

我不能理解，為什麼一定非得遇到個男的，那個男的救了妳，妳就得嫁給他？這什麼意思呀？就是我不理解，為什麼妳不努力呢？

認爲白雪公主遭遇危機後，為何一定得靠王子相救、被救以後需要以身相許。

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她直言故事主角缺乏透過自身努力克服困境的描寫，而是柔弱等待他人幫助：「《白雪公主》真的很莫名其妙，死了躺那王子想把她帶走就帶走了，然後醒了就要嫁給他了。」認為這樣的故事情節，難以成為孩子學習的典範，不希望孩子被這樣的價值觀影響，主持人李靜也表示認同，並表示：

我們不要去讓孩子去換取別人對你的關注和愛，而是展現自我，贏得別人對你的關注。

點擊查看郭碧婷與向佐的孩子相片：

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這段影片播出後，迅速在網上掀起熱議，許多網友大讚她的育兒觀念成熟，即使嫁入豪門仍重視孩子的人格養成及建立獨立思考的意識，留言區也湧入不少家長表示：

「從小培養孩子獨立思考很重要」

「希望孩子能靠自己的力量站穩腳步！」

「郭碧婷的育兒觀非常通透。」



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