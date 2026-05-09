向太不滿細仔向佑戀情　怒轟年上女友帶壞個仔：沒有助力只有拖累

向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑，長子向佐入行多年，近年轉戰直播帶貨，憑藉破格的女裝造型成功出位，但向華強夫婦過往就甚少提及細仔向佑。日前，向太拍片談及向佑的戀情時大動肝火，引發網民熱議。



向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑。（微博@向佐）

兩兄弟向佐及向佑。（heungjacky@IG圖片）

炮轟年上女友帶壞向佑

向太直指向佑的「年上」女友令其性情大變，不僅變得「躺平擺爛」不工作，甚至疏離家人、脾氣越來越暴躁。向太認為這段關係「對他沒有助力，只有拖累」，更放下狠話：「這種女人我不見也不認，你敢結婚我也不認。」向太直言新抱的標準不在家世、樣貌，而是「能否讓兒子變好」。

向太大爆向佑有一個「年上」女友。（影片截圖）

向佑因女友變得「躺平」。（影片截圖）

向太拒認其女友。（影片截圖）

郭碧婷深得寵愛形成鮮明對比

相較於對向佑女友的不喜歡，向太對新抱郭碧婷則是寵愛有加。她大讚郭碧婷性格低調，讓向佐變得奮發向上，感嘆：「碧婷過得多佛系，拿捏到向佐的心，也拿捏到我們的心。」早前向華強亦曾大讚郭碧婷，更表示會將家族信託基金的管理權交給她，以防遺產被「敗家子」揮霍。

向華強夫婦與郭碧婷及孫仔孫女的合影。（微博圖片）

向太對兒媳郭碧婷十分滿意。（微博圖片）

台灣女星郭碧婷在2019年與向佐官宣並結婚，及後在2020年生下第一胎女兒、2022年生下第二胎兒子，湊成一個「好」字。（向佐微博圖片）

向佑劣跡斑斑曾判監半年

其實向佑多年來一直讓父母頭痛，早年曾因毆打計程車司機並囂張叫囂「你知不知道我爸是誰」，最終被判監6個月。向太曾痛心反思他「被養壞」，早年無底線給錢導致他養成依賴個性。據悉，向佑因不滿遺產分配加上生活作息惡劣，目前已被父母「拉黑」所有聯絡方式遭放逐，每月只能領取基本生活費。

向太表示向佑無法成才。（影片截圖）

向佑曾毆打出租車司機並狂言你知不知道我爸爸是誰。（影片截圖）

向佑對向華強的財產分配感到不公平。（影片截圖）

向華強稱向太已經拉黑刪掉了向佑的聯絡方式。（影片截圖）