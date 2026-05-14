向佐郭碧婷分居屢傳婚變 向太首回應「不用瞎操心」二人感情穩定
撰文：聯合新聞網
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向佐與郭碧婷結婚後長期分居兩地，郭碧婷多半定居台灣照顧家庭，向佐則因工作往返各地，讓外界不時猜測兩人婚姻是否出現變化。對此，向太陳嵐近日首度正面回應，強調夫妻感情穩定，直言：「你們不用瞎操心！」
向太於5月13日直播時表示，外界對兩人婚姻狀況有不少誤解，其實夫妻倆見面頻率遠比大家想像中高。
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她透露，現在科技發達，兩人每天都會透過視頻通話聯繫感情，只要向佐有空，就會飛到台北陪伴妻兒，而郭碧婷也常主動帶著孩子探班，一家人互動相當緊密。對於外界頻頻猜測婚變，向太忍不住替兒子媳婦發聲：「他們常見面，你們不用瞎操心。」一句話直接粉碎婚變傳聞。
郭碧婷過去也曾多次公開談到自己的婚姻模式。她表示，婚前就已與向佐達成共識，自己更喜歡在台北生活，因此選擇在台灣生育、養育小孩，強調這一切都是自己的決定，並非受到任何壓力。
她也提到，夫妻之間一直維持明確分工，一方工作時，另一方就專心照顧孩子。此外，郭碧婷婚後依舊保持經濟獨立，透露自己會用個人收入負擔娘家開銷與父親醫療費，而婆家則給予不少支持，包括在台北購置土地並登記在她名下，也替孩子設立教育基金。
至於備受外界關注的婆媳關係，向太過去曾多次公開表態，把郭碧婷視如親生女兒，甚至將手機桌布設成媳婦照片，並曾霸氣表示：
為難兒媳就是為難兒子。
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