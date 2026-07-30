奧斯卡影后妮妲莉寶雯罕曬孕肚照迎三胎　圈中好友留言集體送祝福

現年44歲的女演員妮妲莉寶雯（Natalie Portman），12歲憑《這個殺手不太冷》嶄露頭角，演藝事業發展期間入讀哈佛大學修讀心理學。她戲路多元，更憑《黑天鵝》勇奪奧斯卡影后。妮妲莉寶雯於今年4月宣布懷上第3胎，亦是她與45歲法國音樂人男友Tanguy Destable的首個孩子。

妮妲莉寶雯於4月宣布懷上第3胎。（IG@natalieportman）

妮妲莉寶雯罕曬溫馨孕照

近日，妮妲莉寶雯在個人社交賬號罕見曬出一張充滿溫馨與母性光輝的孕照，溫柔寫下：「Counting the days until we meet you 」（倒數著與你相見的日子），照片中的妮妲莉寶雯身穿一件簡約優雅的藍色寬鬆襯衫，敞開的衣襟下展現出線條優美的孕肚。她雙手溫柔撫摸著肚子，站在陽台窗邊側身微笑，整個畫面瀰漫著歲月靜好的溫馨氛圍。

妮妲莉寶雯罕曬溫馨孕照。（IG@natalieportman）

星級好友蜂擁獻祝福 粉絲讚爆獲讚「最美孕婦」

貼文發布短短十數小時，便吸引超過73萬個讚與數千條留言轉發。不少好友如珍妮花嘉納（Jennifer Garner）及桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）等人亦第一時間在留言區留下滿滿祝賀。粉絲們也紛紛湧入留言區大讚妮妲莉保養得宜、狀態極佳：「簡直是史上最美的孕婦！」、「太為你感到開心了！」