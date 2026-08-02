天才女友劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《天才女友》陸劇，改編自素光同的同名小說。有孫麒珺作為編劇，田羽生為執導，由田曦薇、胡一天領銜主演的一套以青春愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《天才女友》電視劇情大綱

天才少女林知夏（田曦薇 飾）性格直接、不善交際，從小沒有好友。考入省一中後，她因解題比拼與性格陽光的學霸江逾白（胡一天 飾）相識併成為同桌。作為社交達人的江逾白幫林知夏融入集體交到湯婷婷（厲嘉琪 飾）、段啟言（夏浩然 飾）、沈負暄（賴偉明 飾）、金百慧（安沺 飾）等朋友，林知夏為表達感謝幫他補習功課，兩人漸漸從競爭走向互助，最終成為最好的朋友。倆人還一同解決同學被騙、一起參加社團活動與省數學競賽，在這個過程中，江逾白對林知夏感情漸生，但只把愛意埋在心裏。林知夏被保送復旦後，江逾白準備在畢業之旅對她告白，卻因母親捲入詐騙案而遺憾離開，倆人最終能否衝破阻礙走到一起。

《天才女友》播出更新時間｜最新追劇日曆

《天才，女友》電視劇幾時播?《天才，女友》於8月2日中午12點播放，一共有28集，由愛奇藝播放。首日VIP更新6集，免費兩集。 隔日起，VIP會員每日18:00更新2集，非會員每週日至週四18:00各轉免1集。

《天才女友》演員

田曦薇 飾 林知夏

田曦薇 飾 林知夏（weibo@天才女友官微）

胡一天 飾 江逾白

胡一天 飾 江逾白（weibo@天才女友官微）

厲嘉琪 飾 湯婷婷

厲嘉琪 飾 湯婷婷（weibo@天才女友官微）

鄔家楷 飾演 林澤秋

鄔家楷（weibo@天才女友官微）

夏浩然 飾 段啟言

夏浩然 飾 段啟言（weibo@天才女友官微）

賴偉明 飾 沈負暄

賴偉明 飾 沈負暄（weibo@天才女友官微）

安沺 飾 金百慧