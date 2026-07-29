GTO麻辣教師2026 Netflix線上看劇情丨演員反町隆史睽違28年回歸

《GTO》是根據藤澤亨的同名漫畫改編的劇情/喜劇電視劇，為《麻辣教師》第二季續篇，由反町隆史主演，中島悟、松田健鬥執導，遊川和彥擔任編劇，於2026年7月20日在日本開播。

《GTO》海報（X@GTO2026summer）

《GTO》麻辣教師電視劇大綱2026

這位曾因特立獨行而多次被開除的傳奇教師，即將強勢回歸！現年52歲的鬼塚英吉（反町隆史 飾）今次將空降出任班主任。他誓要再次用他那赤誠且充滿衝擊力的言行，狠狠地直擊當代教育的病灶。

今次的故事背景設定在由大型企業出資設立的私立誠進學園。這裏堪稱是一個推崇數字化管理與師生評價透明化的典型「令和教育現場」。在這個人情冷漠的校園環境下，鬼塚不僅要面對只關注社交平台信息、完全缺乏真實交流的學生；同時更要周旋於一班早已被考評制度束縛的教師群體之中，展開連場發人深省的教育角力。

《GTO》劇照（X@GTO2026summer）

《GTO》電視劇劇情2026

《GTO》第一集：

52歲的鬼塚英吉（反町隆史 飾）因頻頻被解雇，面臨妻子冬月梓（松嶋菜菜子 飾）提出的離婚危機。為了挽救婚姻與生計，他透過昔日學生渡邊勝牽線，來到大企業出資的「私立誠進學園」任教。然而，迎接他的不僅有只求安穩的校長大久保安博與昔日宿敵教頭中丸浩司，還有一群極度依賴平板電腦、對人冷漠無情的學生，以及隨時會讓他失業的匿名教師評鑑制度。

班上的拒學生片山健太因曾將新冠肺炎傳染給母親致其過世，加上葬禮上遭父親甩開手，從此陷入拒絕與人接觸的創傷，甚至企圖參與網路集體自殺。在副班導柏原實央的情報協助下，鬼塚騎著招牌重機成功攔截健太，並熱血地告訴他：「能原諒你的，只有你自己！」當健太被迫坐上重機後座，感受到鬼塚背上久違的人體溫暖時，他終於淚崩解開了心結，並於隔天重新踏入校園。

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《GTO》第二集：

鬼塚英吉雖拯救了學生健太，但其作風卻讓1年B班學生在平板系統上狂刷低評價。副校長中丸威脅他若一週內未獲高分便解雇；同時妻子冬月梓也搬回娘家分居，並冷淡質疑他是否明白何謂「偉大教師」。為了保住飯碗，鬼塚答應女學生伊藤結的條件，協助她創立冷門的「團體操部」以換取好評價。

當結招募社員遭男同學無情嘲笑，崩潰想退學將一切「重置」時，鬼塚與健太熱血喊話。鬼塚更強拉副班導柏原實央、職員龍之介與昔日教子渡邊勝，一起在結周圍笨拙地繞圈行軍。這份溫暖的聲援感動了結，讓她打消退學念頭並給出高分，保住了鬼塚的職位。然而龍之介卻發現，班上正有幕後黑手暗中帶風向，試圖將鬼塚驅逐出校。

《GTO》劇照（X@GTO2026summer）

《GTO》播出時間

《麻辣教師GTO》在日本富士電視台於每週一晚間10點播出，，而香港地區觀眾可以在Netflix觀賞，新集數逢每週二凌晨0:00上架。

《GTO》劇照（X@GTO2026summer）

《GTO》演員人物

反町隆史 飾 鬼塚英吉