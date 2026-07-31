功夫女足｜女粉重現《喜劇之王》名場面　周星馳被讚壓帽掩面偷笑

由喜劇之王周星馳（星爺）執導兼主創的新片《功夫女足》連日來於各地展開宣傳活動，所到之處皆盛況空前。日前於路演現場，更上演了一幕既溫馨又搞笑的「高能告白」名場面！一位狂熱女影迷不僅橫跨四個城市熱烈追星，更在現場金句連發、聲情並茂地向星爺大喊「我養你」，讓平日裡幽默大方的星爺罕見秒變害羞Boy，互動過程笑翻全場。

粉絲在路演現場大膽「表白」星爺。（微博圖片）

狂熱女粉「鹹魚論」再升級高喊「我養你！」

在路演互動環節中，該名女粉絲接過麥克風後情緒相當激動，開口便搬出星爺經典電影《少林足球》的名台詞大聲告白：「星爺我有話跟你說！我真的我想跟你說，星爺給一次機會啦！我從四個城市過來的，我為了見你！你說過做人一定要有夢想，沒有夢想跟鹹魚有什麼區別？我今天要大膽的說出我的夢想！」隨後，她更向星爺展開超高分貝的真情告白，直接重現《喜劇之王》中最震撼人心的名台詞：「星爺……我想親身告訴你，你真的很帥！我喜歡你很多年了！星爺謝謝你給我們帶來歡樂，你陪我長大……星爺，我養你！」

一位橫跨四城追星的狂熱女影迷，現場將星爺的經典電影台詞融會貫通，進行高分貝告白。（Threads）

更重現《喜劇之王》經典台詞大喊「我養你」。（Threads）

星爺壓帽遮臉秒變害羞Boy

面對粉絲突如其來、直接又熱烈的愛意，62歲的星爺展現出極具親和力的一面。當聽到粉絲直白狂讚「你真的很帥」時，星爺竟罕見展露出靦腆神情，先是伸手壓了壓帽子，隨後更忍不住伸手掩面偷笑，模樣十分可愛。不過，星爺隨即展現出超高的港式幽默。當聽到粉絲豪氣干雲地喊出「我養你」時，星爺順水推舟舉起麥克風，帶著滿面笑容爽快地幽默回應：「哈哈哈哈，好！」，掌聲與歡呼聲響徹影廳。

粉絲直白狂讚「你真的很帥」。（Threads）