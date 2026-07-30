馬浚偉憶流浪狗「旺旺」遭焚殺　悲憤發聲：年紀細唔係藉口

馬浚偉今日（30/7）現身灣仔會議展覽中心，為衍生集團品牌展位站台助陣。現場吸引大批市民與粉絲圍觀，場面相當熱鬧。不過，談及近日震驚全城的流浪狗「旺旺」慘遭未成年人殘忍焚燒虐殺一事，馬浚偉接受《香港01》訪問時難掩心中的憤怒與痛心，公開強烈譴責這種殘暴惡行，並呼籲社會各界正視青少年教育與動物權益立法。

流浪狗「旺旺」一家遭焚殺 。(網上圖片)

痛心殘忍手法 坦言難以接受

對於「旺旺」的遭遇，馬浚偉受訪時情緒顯得相當沉重。他直言這種極端手法令人髮指，坦言自己完全無法接受：「其實世界各地都有呢類事件發生，但今次呢件事，手法真係太痛辣，令到大家覺得好殘忍。呢啲我係完全冇辦法接受！」

他更透露，連同住的姐姐看到相關新聞後，情緒都受到極大打擊，久久無法平復。「我家姐睇到呢啲新聞，情緒低落咗好耐，身邊好多朋友一諗起呢單新聞都會流眼淚。我完全理解大家嘅心情，但係我哋唔可以就咁沉溺喺悲傷入面，要化悲憤為力量。」

馬浚偉呼籲加強教育與監管。（吳子生攝）

「年紀細」絕非藉口 呼籲加強教育與監管

針對外界有人以涉事者「年紀還小」為由試圖淡化責任，馬浚偉態度十分堅定，強調年齡絕不能成為脫罪或掩飾錯誤的藉口：「有人話佢仲係小朋友、好細個，但呢個唔應該係一個藉口！小朋友唔代表可以唔知對錯。呢啲需要我哋喺教育方面着手，不論係家長、學校定係社區，都應該要加強呢方面嘅教育，要令佢哋明白生命嘅價值。」

倡推動防止虐待動物立法 盡力為無言動物發聲

除了教育，馬浚偉更指出立法保障動物權益已是刻不容緩。他表示，即便人類為了食用而屠宰牲畜，如今都講求人道方式，更何況是無端殘害無辜生命：「我好難要求全世界人人都鍾意小動物，但你可以唔鍾意，絕對唔可以虐待同傷害佢哋！就算係屠宰場，依家都講用人道嘅方法，儘量減少動物嘅痛苦，何況係咁樣感官上嘅折磨？」

馬浚偉最後強調，除了做好各項公職工作外，未來會利用所有合法合規的渠道，全力支持保護流浪貓狗及動物福利。他承諾會積極與政府相關部門溝通，推動香港以至全國、全球在防止虐待動物方面的立法進程，希望盡自己微薄卻堅定的力量，為無聲的生命爭取應有的尊嚴與保障。