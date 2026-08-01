李修賢與周星馳積怨已久　開火狂踩無妻無兒鬼鬼祟祟

現年73歲的李修賢，憑《公僕》榮膺金像獎及金馬獎雙料影帝，過往在港產片中飾演警探角色深入民心，有「御用警探」之稱。近年他大幅減產過着半退休生活，但仍活躍於抖音，不時拍片與網民分享日常。然而，近日他在直播中再次將矛頭直指昔日愛將周星馳，更以極度不屑的語氣爆毒舌進行人身攻擊，引發全網嘩然！



現年73歲的李修賢，憑《公僕》膺金像獎及金馬獎雙料影帝。（梁碧玲攝）

狂踩周星馳無兒無女

李修賢在直播中毫無顧忌向星爺大開火，直言對方即使事業再成功、賺幾多錢都是徒然，冷諷他至今「無兒無女、無家庭」孤身一人；他更指星爺經常戴口罩兼低調行事係「鬼鬼祟祟，生怕出門被人打」。狂踩星爺的同時，李修賢不忘高調炫富，自爆開遊艇、駕私人飛機，享盡榮華富貴，暗示自己家庭事業雙豐收，遠勝星爺。

狂踩星爺無兒無女。（抖音影片截圖）

李修賢毫無顧忌向星爺大開火。（抖音影片截圖）

他更指星爺經常戴口罩兼低調行事係「生怕出門被人打」。（抖音影片截圖）

李修賢指周星馳鬼鬼祟祟。（抖音影片截圖）

網民怒轟博流量

這番言論未獲掌聲，反而招致全網一面倒猛烈抨擊！不少人指出星爺因《功夫女足》近來熱度極高，質疑李修賢「精準卡點」抽水蹭熱度。大批網民與星爺粉絲更特意拍片反駁李修賢，直指星爺若想成家立業易如反掌，且深受大眾愛戴，所謂「出門怕被打」純屬無稽之談，怒轟李修賢身為前輩卻心胸狹隘、惡意抹黑後輩。

大批網民與星爺粉絲更特意拍片反駁李修賢。（Weibo@電影功夫女足）

李修賢高調炫富。（抖音影片截圖）

西貢億元豪宅曝光

雖然招致負評，但李修賢確實身家豐厚。他早前曾公開其位於西貢的三層高億元獨立屋，擁目測500呎超大平台，擺放長枱及擺設後，仍足夠三個孫仔孫女狂奔踩滑板，退休生活極盡富泰舒適。

西貢億元豪宅曝光。（抖音影片截圖）

恩怨回溯：片酬成決裂導火線

李修賢與周星馳的積怨始於90年代。當年星爺奪得金像獎最佳男配角後，有傳被李修賢以廉價片酬一簽便是10部片約，其後星爺憑《賭聖》、《賭俠》等片狂收數千萬票房，躍升為「票房保證」，卻仍需履行早年低價合約，最終導致二人分道揚鑣。更盛傳李修賢曾不滿星爺演技過火，在片場當眾怒斥：「做咩要似隻狗咁賣力？」雖然師徒決裂早已是公開秘密，但星爺始終念舊，2002年憑《少林足球》首奪金像影帝時，仍在台上公開致謝：「多謝李修賢先生，畀我演出第一個大銀幕電影。」飲水思源盡顯風度，惟二人關係至今仍未修好。