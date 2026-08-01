72歲李國麟成都買樓曬新車富貴逼人 豪買名貴金飾寵愛女李沅沅
撰文：薯條
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現年72歲的前TVB「綠葉王」李國麟，入行多年拍過不少膾炙人口的劇集，其中在《天龍八部》中飾演「鳩摩智」一角深入民心。近年他長駐內地吸金，曾在鏡頭前飲溫泉水、食「牛屎火鍋」及「狗屎糖」等奇招提升知名度。如今李國麟在福州開設公司，廣告與商演接個不停，賺到盆滿缽滿。早年他為供女兒留英讀書極力賺錢，如今身家豐厚，日前女兒李沅沅（李沅薐）拍片分享父女溫馨買金日常，羨煞旁人。
李國麟股市失利曾輸過千萬轉戰內地
李國麟於2002年受股市失利影響輸掉千萬身家，還欠銀行數百萬，甚至一度捱出憔悴白髮。之後他被好友點醒去學唱歌登台，以4首歌《十一哥》、《舊歡如夢》、《沉默是金》、《問我》走天涯，花數年時間終還清所有債務。李國麟北上發展直播帶貨後，曾因生意淡薄被封為「最慘帶貨明星」。後來李國麟放下身段不斷努力成功賺取人氣，成功逆襲，不僅在福州開公司賺到盆滿缽滿，早前更豪邁於成都買樓兼曬新車，富貴逼人。
父女攜手挑選名貴金飾
47歲老來得女的李國麟，過去每年花幾十萬讓女兒到英國修讀戲劇，對寶貝女一直寵愛有加。女兒畢業後加入北京電影學院深造，有意入娛樂圈，早前更被發現曾到ViuTV試鏡，更不時更新小紅書與網民互動。早前李沅沅就曬出爸爸帶她往商場豪買名貴金飾的片段，展示獲贈的金頸鏈、金戒指，場面溫馨，足見李國麟對愛女出手極盡闊綽。