馮素波拍戲趁機問診阿妹卻緊張到失眠　羅天池驚爆患有三高

馮素波（波姐）、湯怡、戴耀明、羅天池及Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）早前為香港糖尿聯會30周年拍攝微電影《腰豆》，8位專科醫生更粉墨登場非常難得，希望透過電影引起公眾對糖尿腎病的關注，以及提倡每年驗腎功能及蛋白尿的重要性。

馮素波（波姐）、湯怡、戴耀明、羅天池及Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）早前為香港糖尿聯會30周年拍攝微電影《腰豆》。（官方提供圖片）

馮素波拍戲趁機「睇醫生」

縱橫演藝界多年的波姐，在戲中飾演糖水店老闆糖嫂 不聽話、不戒口，自信「久病成醫」：「現實中我最聽醫生的話！醫生話食藥就食藥，叫我戒口就戒口，身邊朋友仲緊張過我，成日幫我買健康的食物！」

拍攝期間，波姐趁機向在場專科醫生「問診」，仲不時自爆金句，令拍攝現場充滿歡樂：「最好就是戒掉甜食，什麼糖都不吃！不吃蛋糕、不吃甜的東西，保證一個月瘦一個碼！」

馮素波（波姐）拍戲趁機「睇醫生」。（官方提供圖片）

同場的湯怡笑言自己與角色少許相似，自覺 「自己搞得掂」，未必會及時求醫。不過成為媽媽後成為家中「監督者」，嚴格管理家人的健康：「 拍完《腰豆》後長了醫學知識，知道糖尿病患者是腎病高危一族，日後會多關心身邊患糖尿病的親友，提醒他們不要只留意血糖，也要定期驗腎功能和白蛋白尿，及早預防糖尿腎病。」

湯怡成為媽媽後成為家中「監督者」，嚴格管理家人的健康。（官方提供圖片）

羅天池驚爆患三高

平日「Fit爆」的羅天池自爆有「三高」，被醫生要求他嚴格管理健康：「 到了一定年紀『大家其實都怕死』，都不時提醒有身邊啲朋友， 每年檢查腎功能 。」而戴耀明在戲中飾演腎功能嚴重下降、需要洗腎的強哥。他表示，事前亦有上網了解糖尿腎病患者狀態，知道病人可能說話沒有力氣、動作較慢，因此特別瞓少幾個鐘以調整演出節奏。

羅天池自爆患有「三高」。（官方提供圖片）

Lolly Talk馮素波首拍前輩緊張失眠

至於Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）則在片中飾演糖嫂孫女阿欣。初次與一眾好戲的前輩合作，令她擔心都失眠！ 阿妹自認最愛甜食，可以日日食朱古力，但拍戲期間聽過醫生講解，開始有點「驚驚地」：「依家都嚇到我唔太敢食，飲珍珠奶茶都會乖乖改做微甜；同時會盡力提醒屋企啲 長輩好好保護心腎。」

Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）初次與一眾好戲的前輩合作，令她擔心都失眠！ （官方提供圖片）

今次《腰豆》另一亮點，是8位來自不同專科的醫生首次「除下白袍」參與演出，化身食客、街坊、男友、兄弟等角色。一班專業演員都大讚醫生有演戲天份，反過來擔心自己NG 影響醫生回診所睇症！大家都認同與多位醫生做對手戲十分新鮮，估不到醫生在診症室外同樣有戲感，堪稱「被醫生工作耽誤了的演員」。參演的專科醫生提醒，現時醫學界的治療新概念，部分新型藥物除了控糖外，更兼具保護心腎的作用；糖友切忌自恃「久病成醫」而自行停藥或改藥，應主動與醫生商討最適合自己的個性化治療方案。